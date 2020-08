Brescia e la sfida della cultura, con o senza Musil | di Elio Marniga

di Elio Marniga – Brescia, in conveniente società con Bergamo, sarà Capitale della Cultura Italiana nell’anno 2023. Bella occasione per uscire dalla zona d’ombra nella quale giace, un po’ per pigrizia un po’ per comoda tranquillità; una opportunità da non perdere, che il Coviti-19, questo maledetto immigrato che si è insinuato nelle nostre case e nelle nostre menti, sta dando a questa città nella quale tutto è a modo: attiva, ricca, generosa senza darlo troppo a vedere come deve essere per i buoni cristiani; ben amministrata; senza grossi scontri sociali; perfino gli emarginati, pochi, non sono troppo rumorosi. Tutto è a modo ma…

Brescia è anche ambiziosa e, nonostante il momentaccio, “deve tornare a crescere e svilupparsi, collocandosi in Europa come una città di riferimento, tra le più dinamiche ed importanti”, come ha ben detto il Sindaco. Di certo già ci sono gruppi di lavoro, tecnici, politici, che stanno lavorando ad un grande progetto per, e rubo ancora parole al Sindaco, “far conoscere la nostra comunità a tanti Italiani e stranieri che ancora non la conoscono”.

Pure io ho tentato di dare un contributo al programma di lavoro; solo un’idea buttata lì, senza pretese, per carità! Ho detto: facciamo di Brescia una città sede di una “grande” università, una università la cui frequentazione sia ambita, il cui diploma di laurea sia lasciapassare per le più alte professioni. In effetti ho esagerato; in fin dei conti la nostra Università statale è già tra le prime mille al mondo.

Scartata la “grande” università, da buon vecchio vanesio, mi son detto: vediamo cosa bolle già in pentola e m’è venuto alla mente il Musil ma subito sono stato fatto uscire dalla cucina poiché l’assessore alla cultura della Regione Lombardia ne sta mettendo in dubbio la realizzazione. Come può essere? Dopo decenni di discussioni la città dovrebbe rinunciare al “suo” Musil? Ecco, forse il Musil non è mai stato “della città”, ma solo di alcuni suoi cittadini, bravi e benemeriti di certo, ma che non sono il cuore della città. Quanti cittadini conoscono il progetto? In quanti Consigli di Quartiere lo si è visto e discusso? In quante parrocchie? In quante associazioni? In quanti luoghi di lavoro? Forse in tutti, ed io sono l’unico ignorante. Me culpa.

Ma anche se il Musil dovesse andare a remengo, speriamo di no!, certamente gli incaricati ufficiali per la Cultura di Brescia già stanno scrivendo il progetto da presentare, entro pochi mesi, al Ministero; lo faranno in modo completo e complesso, ben consci che non potrà bastare l’ingresso trionfale della restaurata Vittoria Alata, novella Madonna pellegrina, ad attirare i riflettori dell’intero mondo sulla nostra città.

