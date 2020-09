🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, dati 4 settembre: 388 casi in Lombardia, 36 a Brescia

Molti i tamponi fatti nelle ultime 24 ore: 23.409. Ma anche i casi rimangono numerosi, ben 388. E’ questo il bilancio delle ultime 24 ore dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia, caratterizzate da un rapporto casi/tamponi all’1,65%. Positivo, però, è il dato dei dimessi (134) e delle terapie intensive (meno tre). Ma si registra anche un nuovo decesso.

Per quanto riguarda il dettaglio per provincia, a Brescia i nuovi casi di contagio sono stati 36 (il giorno precedente 36). A Milano i contagiati sono stati 184, a Bergamo 28, a Cremona 11, a Mantova 29.

A comunicare i dati è stata la Regione, che – come noto – ha cambiato procedura attenedosi allo schema previsto dal Ministero della Salute (il report completo è disponibile dalle 18, su www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA. QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO COMUNE PER COMUNE.

