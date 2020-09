Brescia, Librixia batte il Coronavirus e torna in piazza: ecco tutte le informazioni

“Il domani è un libro aperto” campeggia sulle locandine dell’edizione 2020 di Librixia Fiera del Libro di Brescia a sottolineare il particolare presente in cui viviamo, il futuro ancora tutto da scrivere (e da leggere), con il preciso intento degli organizzatori di raccogliere la sfida di riproporre la manifestazione nata dalla sinergia tra il Comune di Brescia e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale (attraverso il proprio circolo culturale AnCos) e che, come già anticipato ad agosto, si terrà da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre 2020.

Nata con l’intento di promuovere la cultura e la lettura, quest’anno la finalità sarà anche quella di promuovere le buone pratiche, garantendo la possibilità di realizzare un grande evento in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anticovid. Come di consueto la kermesse letteraria si terrà principalmente nella cornice di Piazza Vittoria a Brescia, dove verranno allestite la tendostruttura per gli incontri dal vivo con gli autori “l’Agrobresciano Arena” e il mercato librario con la presenza delle case editrice cittadine e dei piccoli librai, vera peculiarità di questa manifestazione storica che affonda le radici negli anni ‘40 del secolo scorso, oltre a location aggiuntive: Biblioteche cittadine, Auditorium San Barnaba, Palazzo Loggia e MO.CA.

Adattarsi al cambiamento e farlo in sicurezza è stata la sfida che hanno affrontato in questi mesi di preparazione della manifestazione Comune di Brescia e Confartigianato Brescia, forte dell’esperienza che ha maturato accompagnando e guidando migliaia di imprese dopo il lockdown verso la ripartenza. Non ci saranno e potranno essere code, non saranno consentiti assembramenti, nessuna deroga all’obbligo di utilizzo di mascherine. E poi sanificazione alla fine di ogni incontro e delle intere strutture ogni notte. Incontri con posti contingentati e adeguatamente distanziati e partecipazione solo su prenotazione disponibile on line. Vie di ingresso e d’uscita ben identificate, un ferreo protocollo per gli espositori all’interno del mercato librario, regole di comportamento per i moderatori e gli ospiti e la presenza agli ingressi delle tendostrutture di termoscanner facciali per la misurazione della temperatura e il rilevamento della mascherina, maggiore distanza tra i banchi espositivi e il potenziamento del personale in assistenza grazie alla collaborazione con i volontari della Cooperativa di Solidarietà Lautari, per consentire un afflusso veloce e ordinato d’ingresso e d’uscita ad ogni incontro. Precauzioni tutti prese nel pieno rispetto della normativa vigente e dei protocolli a tutela della salute e sicurezza di pubblico e ospiti.

Per il sesto anno consecutivo BCC Agrobresciano sarà main sponsor di Librixia e promuoverà direttamente l’incontro in calendario sabato 3 ottobre alle 18 con Giorgio Fontana e il suo libro “Prima di noi” (Sellerio). Bcc Agrobresciano, dà anche quest’anno, il nome all’area meeting degli incontri dal vivo di Piazza Vittoria, denominata proprio “Agrobresciano Arena”. Official Sponsor direttamente impegnato in questa edizione 2020 sarà “Rangoni & Affini S.p.A.” che ha scelto Librixia per la consegna del Premio “Il Grifone d’Acciaio 2020”. Quest’anno, in via eccezionale, i destinatari del premio saranno alcuni esponenti di spicco che si sono distinti e prodigati durante la pandemia nella nostra città. L’evento si terrà il 1 ottobre, alle 11 in Piazza Vittoria.

Per garantire la partecipazione agli incontri da parte degli amanti dei libri è nato un nuovo portale internet www.librixia.eu, al quale si dovrà accedere per le registrazioni e le prenotazioni (da oggi, ndr*) degli oltre 60 incontri, che si terranno, sempre ad ingresso gratuito, dal vivo in Piazza Vittoria, all’interno dell’Agrobresciano Arena, o all’interno dell’Auditorium San Barnaba (Gianrico Carofiglio, Giovanni Floris, Massimo Cacciari e Beppe Severgnini), MO.CA (Carlo Vanoni) e in diretta streaming presso gli altri spazi della manifestazione. (*Le prenotazioni saranno confermate in ogni caso fino ad esaurimento posti disponibili).

Per sopperire alla riduzione dei posti a sedere, è stata infatti prevista la modalità di fruizione del festival accessibile in modalità “live streaming” presso l’auditorium San Barnaba e/o le sale di Palazzo Loggia (secondo il calendario previsto).

Sono previste inoltre dirette streaming dei principali incontri, sui canali social di Librixia (Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su librixia.eu), sui canali social del Comune di Brescia e del sistema bibliotecario bresciano.

Ampia ed eterogenea la proposta culturale portata dai numerosi autori ed autrici e che spazia dall’arte al teatro, dallo sport alla TV fino alla storia locale, passando per i gialli, la filosofia, la musica, l’attualità, i diritti, la politica e la religione. Spazio anche quest’anno ai laboratori nelle biblioteche e alcune dirette esclusivamente in streaming come quella di Andrea De Carlo mercoledì 30 settembre alle ore 21, che presenterà il suo nuovo libro “Il teatro dei sogni” (La Nave di Teseo) e di Emma Clit e Michela Murgia con libro “Bastava chiedere” (Laterza) giovedì 1 ottobre alle 16,30.

Un festival di prossimità, e non di massa, ma che può contare su esponenti di primo piano del mondo della cultura, del giornalismo e della letteratura nazionale, senza dimenticare l’attenzione agli editori e agli autori locali.

Un programma popolare e allo stesso tempo di qualità che proseguirà l’esperimento della commistione di generi lanciato lo scorso anno con il format “Libri &” che vedrà protagonisti i libri affiancati ad altri mondi della comunicazione con rappresentanti d’eccellenza e alcune novità: “Libri & Musica” con Giovanni Allevi (lunedì 28 ore 19,30) e Rocco Tanica (giovedì 1 ore 18), “Libri & Teatro” con Massimo Lopez (sabato 26 ore 19,30), “Libri & Pubblicità” con Oliviero Toscani, “Libri & Arte” con Carlo Vanoni (venerdì 2 ore 15) e “Libri & Radio” con Linus (sabato 3 ore 19,30).

Novità nel palinsesto 2020 è la creazione delle cornici dedicate ai tanto seguiti e amati gialli con la sezione “Brividi” e la prima volta in assoluto a Librixia di Carlo Lucarelli “L’inverno più nero” (Einaudi) domenica 27 alle 19,30, il ritorno di Marco Malvaldi (sabati 3, ore 16,30) e Alessandro Robecchi (sabato 3, ore 21). E poi le sezioni “Controcorrente” con Chiara Alessi, Leonardo Caffo e Gianrico Carofiglio e “I Collettivi” con Tersite Rossi, il collettivo Wu Ming, Serena Tateo con Daniela Delle Foglie, Laura Grimaldi e Michela Giraud e Joana Karda domenica 4 ore 15 con “Le molte vite di Magdalena Valdez”.

E poi, ancora le sezioni “Post virus” con Enrico Bertolino (sabato 26 all’inaugurazione ore 11) e Pippo Civati con “Quarantena”( domenica 27 sempre alle 11), “Donne e Uomini” con Claudia De Lillo (che presenta “Ricatti” –Mondadori- domenica 27 alle 16,30) e Luca Bianchini con “Baci da Polignano” domenica 4 ore 19,30; “Stregate – le finaliste Premio Strega” con Ilaria Bernardini “Il ritratto” (Mondadori) martedì 29 ore 19,30, Marta Barone “Città sommersa” (Bompiani) mercoledì 30, ore 16,30 e Silvia Ballestra “La nuova stagione (Bompiani) domenica 4 ore 16,30.

Infine, la sezione “Il mondo che verrà” con Francesco Costa “Questa è l’America” (Mondadori) mercoledì 30 ore 19,30 e Beppe Severgnini domenica 4 ore 11 con “Neoitaliani. Un manifesto” (Rizzoli).

Tante “prime volte”: Giovanni Floris (giovedì 1 ore 21) con la prima nazionale del suo libro “L’alleanza” (Solferino) e l’unico appuntamento dal vivo di Federico Rampini (domenica 27 ore 21) per la presentazione del suo “Oriente e Occidente. Massa e individuo” (Einaudi) oltre alla prima volta a Librixia per Massimo Cacciari con “Il lavoro dello spirito” (Adelphi) venerdì 2 ore 18.

Un ricordo particolare a Franca Valeri lo porterà Lella Costa con il suo “Tutte le commedie di Franca Valeri” (La Tartaruga) domenica 27 alle ore 15.

Spazio anche alla Poesia: venerdì 2 ottobre alle ore 15 Alessandra Giappi che dialogherà con Roberta Dapunt presenta “Sincope”, edito da Einaudi.

Librixia è anche importante vetrina di autori locali: Paolo Venturini con il suo libro su Michele Dancelli, Ugo Ranzetti e lo sport bresciano nel XX Secolo, Alessio Merigo, Tita Prestini, Alessandro Lucà, Stefania Cretella, Nadia Busato, Elisabetta Pierallini, Augusto Funari, Maria Teresa Zorza, Roberta Portelli, Andrea Barretta, Alex Rusconi, Anselmo Palini, Bruno Massato, Enrico Mirani, Giuseppe Gorruso, Riccardo Martignoni, Carlo Simoni, Renzo Rossini, Sara Loffredi, Antonio Borrelli, Sonia Trovato, Roberto Chiarini, Elena Pala, Gianfranco Riva, Nicola Fiorin e Laura Pasinetti.

Tornano a LIBRIXIA in questa nuova edizione i laboratori presso le Biblioteche comunali. Sono tre gli appuntamenti per un incontro intimo con gli autori (la partecipazione massima è di 25 persone su prenotazione obbligatoria): Chaty La Torre condurrà il laboratorio “Odiare ti costa” (Domenica 27.09 ore 15.00), Tlon-Maura Giancitano e Andrea Colamedici presenteranno il laboratorio “Prendiamola con filosofia” (Sabato 26.09 ore 15.00), appuntamento che ci ha tenuto compagnia nel luogo periodo di lockdown vissuto, e per finire Chiara Tagliaferri che chiude gli appuntamenti laboratoriali con il laboratorio “Raccontarsi in PODCAST” (Domenica 04.10 alle 15.00)

Per i giovani lettori torna in Piazza Vittoria il BIBLIOBUS. Tutti i giorni dalle 16.30 (dalle 16.00 nei fine settimana) letture accompagnate per bambini da 0 a 7 anni in spazi attrezzati nel rispetto delle normative anti COVID (info su programma http://bit.ly/bimbibre).

Oltre alla stretta collaborazione con il Comune di Brescia, il patrocinio della Provincia di Brescia, il supporto di Camera di Commercio, Asm, Confartigianato Lombardia, CEnPI, Artigian Broker, Coop.Artigiana di Garanzia e la collaudata conferma per le collaborazioni con “Casa delle Memoria” (per l’evento in Vanvitelliano mercoledì 30 ore 18 e la presentazione del libro di Silvia Meroni su Carlo Maria Martini e gli Anni di Piombo), CTB Centro Teatrale Bresciano, il sistema bibliotecario urbano (con l’ulteriore progetto Bibliobus che sarà in Piazza Vittoria durante il periodo di svolgimento della manifestazione), si aggiunge quest’anno quella con l’associazione culturale SicComeDante con il dantista Gianfranco Bondioni lunedì 28 alle 11 e l’evento con Anap (associazione nazionale artigiani pensionati) contro la ludopatia del 30 settembre ore 11.

La kermesse conferma quest’anno la preziosa collaborazione con la Fondazione Poliambulanza, promotrice dell’appuntamento di Sabato 03.10 ore 11.00 dal titolo “Covid: la primavera che non c’è stata” con la presentazione dei libri del Dr. Claudio Cuccia “Respiri, racconti dall’isolamento” e Dr. Renzo Rozzini “Un ospedale al fronte. Diario della pandemia”.

LIBRIXIA 2020, IL PROGRAMMA COMPLETO

