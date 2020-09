🔴🔴 Lei muore cercando funghi, lui la cerca e scivola nel canale: è grave

Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di ieri in Trentino. Il triste bilancio è di una donna donna morta, la 71enne Giuditta Matinelli, ma non solo: il marito, infatti, è ricoverato in condizioni giudicate serie dai medici.

La coppia, che possedeva una casa nella zona della Val Rendena, si trovava nei boschi di Strembo, sopra Trento. Secondo la prima ricostruzione, i due sarebbero usciti insieme a cercar funghi e la donna si trovava distanziata di qualche decina di metri dal marito. L’uomo ha perso i contatti con lei e, allarmato, ha immediatamente allertato il figlio (che ha avvisato le forze dell’ordine, erano circa le 13). Mentre cercava la moglie, quindi, si è consumato il secondo dramma: il 74enne è scivolato in un canalone riportando diversi traumi ed è ora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il corpo di Giuditta Matinelli, purtroppo senza vita, è stato trovato soltanto tre ore dopo – intorno alle 16.30 – con l’ausilio degli elicotteri.

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS