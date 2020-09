Sorpresi dalla neve durante l’escursione: lei è salva, ma il cane non ce la fa

Brutta avventura, nelle scorse ore, per una ragazza bresciana di 32 anni e per un 27enne veneto che avevano programmato un’escursione sulle montagne trentine. I due, insieme al cagnolino di lei, si erano trovati a Malga Silvella per imboccare il sentiero che porta al Filmoorstandschützenhütte, rifugio di Kartitsch dove avrebbero passato tre giorni. Ma sono partiti solo intorno alle 19 e, purtroppo, sono stati sorpresi da una fitta nevicata che ha complicato i loro piani.

Da qui, intorno a mezzanotte, la decisione di chiedere aiuto al Soccorso alpino. Quando sono arrivati sul posto la giovane era in ipotermia ed è stata trasferita in ospedale. Il cagnolino, invece, è morto per il freddo.