Vince il centrosinistra: unico progetto per l’Italia. E per Brescia | di Massimo Reboldi*

di Massimo Reboldi* – Con i ballottaggi delle scorse ore si è chiusa la tornata di elezioni regionali e amministrative. Un appuntamento che si presentava pieno di insidie e con Salvini e Meloni grandi favoriti. A pochi giorni dal voto delle regionali infatti alcuni sondaggi pronosticavano anche un 6-0 per il Centrodestra. È poi finita 3-3, con il Pd primo partito oltre che un gran successo dei presidenti di Regione uscenti.

Al termine dei Ballottaggi, il Centrosinistra è uscito vittorioso in 9 capoluoghi di provincia (di cui 3 al primo turno), contro i 3 vinti dal Centrodestra (di cui 2 al primo turno). Dato rafforzato dall’ottima prova in Lombardia, dove i sindaci e le liste di Centrosinistra hanno avuto la meglio nei 4 ballottaggi. Tutto ciò con buona pace di chi – dentro e fuori il Pd – auspicava una battuta di arresto del PD stesso e del Centrosinistra in generale, per dar vita ad una resa dei conti.

Ad uscire vincente e in buona salute è il Centrosinistra e i partiti che ne fan parte, tra cui il Pd. In prima battuta per la capacità di presentare candidati autorevoli e apprezzati e in secondo luogo per la capacità di rimanere uniti offrendo ai cittadini una proposta credibile e riformatrice.

Questa ondata di fiducia non può non essere inoltre un segnale positivo anche per il governo GialloRosso (che ieri ha cancellato i vergognosi decreti Sicurezza) a proseguire con serietà -come fatto fin d’ora- la gestione dell’emergenza covid e la pianificazione dei fondi Europei per la ripartenza.

Questo risultato porta con se un messaggio: il Centrosinistra è una realtà imprescindibile, in Italia come a Brescia. Le esperienze del nostro territorio ne sono un esempio: dalla giunta Del Bono in Loggia, alla presidenza di Alghisi in Provincia passando per la maggioranza dei comuni bresciani che sono amministrati da giunte civiche e di ispirazioni di centrosinistra, Brescia ben conosce -e apprezza- la capacità politica e amministrativa degli uomini e donne che costruiscono questo campo.

E per questo motivo che va rafforzato, attraverso un percorso di condivisone di programmi e idee che sia permanente e non solo intrapreso in prossimità degli appuntamenti elettorali.

Il PD deve ne deve essere principale aggregatore, unendo forze sociali e politiche e non avere l’arroganza di fagocitare e inglobare gli altri attori del centrosinistra come nel recente passato. Solo così si costruisce una reale “vocazione maggioritaria”. Il resto è illusione di supremazia. È vocazione “solitaria”. A Brescia ci stiamo provando.

* Vicesegreterio provinciale Pd

