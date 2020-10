🔴🔴🔴 Coronavirus, l’elenco dei Comuni bresciani con casi di positività e decessi | ✅ AGGIORNATO AL 17.10.2020

E’ difficile fare una mappa esatta del contagio da Coronavirus in provincia di Brescia a fronte del continuo arrivo di nuovi dati. L’unica certezza è che la zona della leonessa più colpita è stata inizialmente quella del Comune di Orzinuovi (che ha pagato la vicinanza con Cremona) e dei paesi della Bassa centrale. Anche se presto il virus si è espanso quasi ovunque. Di seguito pubblichiamo un elenco parziale dei Comuni bresciani con il dettaglio dei casi dei malati e dei morti da Coronavirus (fonti ufficiali e siti autorevoli). I dati che riportiamo di seguito – lo specifichiamo – sono in costante aggiornamento e provengono in via esclusiva direttamente dalle fonti ufficiali (Ats e Regione).

Qui potete vedere la mappa dell’evoluzione iniziale del contagio in Regione Lombardia.

–> SCORRI LA PAGINA VERSO IL BASSO PER I DATI SUL TREND PROVINCIALE <–

+++ I DATI SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO: dati al 17.10.2020, ORE 18.30 (PER I DATI DEI DECESSI DEI SINGOLI COMUNI, PURTROPPO, SIAMO IN ATTESA DI NUOVI AGGIORNAMENTI DA PARTE DELLE ATS) ++

I COMUNI CON ALMENO UN CASO DI CORONAVIRUS

Di seguito i Comuni con almeno un caso di Covid-19 secondo fonti ufficiali (Ats, Protezione Civile, Regione o sindaci). La data dell’ultimo aggiornamento è quella in cui i dati sono cambiati (in crescita o in calo). Vi invitiamo gentilmente a segnalarci eventuali errori a info@bsnews.it in modo da poterli correggere in tempo reale.

CITTA’ E HINTERLAND

BRESCIA (2.792 casi e 427 morti, ultimo agg. il 17.10.2020, contagiato e guarito anche il prefetto), BEDIZZOLE (129 casi e 10 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), BORGOSATOLLO (170 casi e 23 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), BOTTICINO (162 casi e 24 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), BOVEZZO (93 casi e 15 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), CASTEGNATO (111 casi e 20 morti, ultimo agg. il 03.10.2020), CASTEL MELLA (120 casi e 17 morti, ultimo agg. al 15.10.2020), CASTENEDOLO (206 casi e 23 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), CELLATICA (60 casi e 6 morti, ultimo agg. il 14.10.2020), COLLEBEATO (51 casi e 7 morti, ultimo agg. al 08.09.2020), CONCESIO (217 casi e 25 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), FLERO (84 casi e 12 morti, ultimo agg. il 15.10.2020, contagiato e guarito anche il sindaco Pietro Alberti), GUSSAGO (251 casi e 46 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), MAZZANO (113 casi e 15 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), NAVE (156 casi e 23 morti, ultimo agg. il 17.10.2020), REZZATO (219 casi e 22 morti, aggiornato il 17.10.2020), RONCADELLE (134 casi e 32 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), SAN ZENO NAVIGLIO (52 casi e 10 morti, ultimo agg. al 16.10.2020).

FRANCIACORTA E SEBINO

ADRO (107 casi e 24 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), CAPRIOLO (133 casi e 26 morti, ultimo agg. al 08.10.2020), CAZZAGO SAN MARTINO (142 casi e 35 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), COCCAGLIO (129 casi e 22 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), COLOGNE (87 casi e 16 morti, ultimo agg. al 23.08.2020) CORTE FRANCA (92 casi e 16 morti, ultimo agg. il 16.10.2020), ERBUSCO (97 casi e 19 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), ISEO (145 casi e 18 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), MARONE (46 casi e 8 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), MONTE ISOLA (15 casi e 3 morti, ultimo agg. al 17.05.2020), MONTICELLI BRUSATI (76 casi e 10 morti, ultimo agg. al 12.10.2020), OME (42 casi e 7 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), OSPITALETTO (204 casi e 38 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), PADERNO FRANCIACORTA (44 casi e 8 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), PARATICO (75 casi e 14 morti, ultimo agg. al 04.09.2020), PASSIRANO (93 casi e 16 morti, ultimo agg. al 12.08.2020), PISOGNE (159 casi al 15.10.2020 e 11 morti al 01.07.2020), PROVAGLIO D’ISEO (112 casi e 20 morti, ultimo agg. al 12.10.2020), RODENGO SAIANO (167 casi e 31 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), ROVATO (243 casi e 43 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), SALE MARASINO (47 casi e 11 morti, ultimo agg. al 07.10.2020), SULZANO (19 casi e 5 morti, ultimo agg. al 11.10.2020), TRAVAGLIATO (178 casi e 30 morti, aggiornato il 17.10.2020), ZONE (13 casi e 3 morti, aggiornato il 11.08.2020).

LAGO DI GARDA E DINTORNI



CALVAGESE DELLA RIVIERA (21 casi e 1 morti al 16.10.2020), DESENZANO DEL GARDA (354 casi e 47 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), GARDONE RIVIERA (27 casi e 3 morti, ultimo agg. al 08.10.2020), GARGNANO (11 casi e 0 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), LIMONE DEL GARDA (1 casi e 0 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), LONATO (185 casi e 23 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), MANERBA (46 casi e 6 morti, ultimo agg. al 15.10.2020), MONIGA (25 casi e 6 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), MUSCOLINE (23 casi e 2 morti, aggiornato il 16.10.2020), PADENGHE (78 casi e 16 morti, ultimo agg. il 15.10.2020), POLPENAZZE (26 casi e 3 morti, aggiornato il 16.10.2020), POZZOLENGO (36 casi e 8 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), PUEGNAGO (29 casi e 2 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), SALO’ (136 casi e 16 morti, ultimo agg. al 12.10.2020), SAN FELICE DEL BENACO (30 casi e 4 morti al 04.10.2020), SIRMIONE (75 casi e 13 morti, aggiornato al 17.10.2020, contagiato e guarito anche assessore regionale Mattinzoli), SOIANO DEL LAGO (14 casi e 2 morti, ultimo agg. al 21.08.2020), TIGNALE (5 casi e 2 morti, ultimo agg. al 13.06.2020), TOSCOLANO MADERNO (101 casi e 17, aggiornato il 03.10.2020)

OVEST

BERLINGO (29 casi e 4 morti, ultimo agg. al 27.08.2020), CASTEL COVATI (84 casi e 12 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), CASTREZZATO (80 casi e 9 morti, ultimo agg. il 03.10.2020), CHIARI (295 casi e 50 morti, ultimo agg. il 17.10.2020), COMEZZANO-CIZZAGO (46 casi e 5 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), COLOGNE (87 casi e 16 morti, ultimo agg. al 23.08.2020), LOGRATO (48 casi e 15 morti, ultimo agg. al 09.10.2020), PALAZZOLO (278 casi e 62 morti, ultimo agg. il 17.10.2020), PONTOGLIO (117 casi e 21 morti, aggiornato il 16.10.2020), ROCCAFRANCA (59 casi e 12 morti, ultimo agg. al 15.10.2020), RUDIANO (51 casi e 4 morti, ultimo agg. al 16.10.2020) TRENZANO (66 casi e 15 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), URAGO D’OGLIO (60 casi e 6 morti, aggiornato al 03.10.2020)

VALTROMPIA

BOVEGNO (25 casi e 1 morti, ultimo agg. il 18.09.2020), BRIONE (7 casi e 1 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), CAINO (13 casi e 1 morti, ultimo agg. il 13.10.2020), COLLIO (13 casi e 2 morti, , ultimo agg. al 17.05.2020), GARDONE VALTROMPIA (176 casi e 20 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), LODRINO (28 casi e 4 morti, ultimo agg. al 28.06.2020), LUMEZZANE (262 casi e 46 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), MARCHENO (62 casi e 8 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), MARMENTINO (4 casi e 0 morti, ultimo agg. al 18.07.2020), PEZZAZE (32 casi e 2 morti, ultimo agg. al 24.07.2020), POLAVENO (24 casi e 3 morti, ultino agg. al 17.10.2020), SAREZZO (135 casi e 27 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), TAVERNOLE (10 casi e 1 morti, aggiornato al 12.09.2020), VILLA CARCINA (168 casi e 17, ultimo agg. al 15.10.2020).

VALSABBIA

AGNOSINE (30 casi e 8 morti, ultimo agg. al 12.10.2020), ANFO (13 casi e 2 morti, ultimo agg. al 06.10.2020), BAGOLINO (72 casi e 13 morti, ultimo agg. al 05.06.2020), BARGHE (10 casi e 1 morti, ultimo agg. al 20.09.2020), BIONE (23 casi e 5 morti, ultimo agg. al 15.10.2020), CASTO (26 casi e 5 morti, ultimo agg. al 03.10.2020), GAVARDO (180 casi e 20 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), IDRO (15 casi e 6 morti, aggiornato il 30.05.2020), LAVENONE (8 casi e 1 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), MURA (10 casi e 2 morti, ultimo agg. al 12.10.2020), NUVOLENTO (30 casi e 5 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), NUVOLERA (80 casi e 12 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), ODOLO (39 casi e 3 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), PAITONE (22 casi e 1 morti , aggiornato il 20.09.2020), PERTICA ALTA (2 casi e 2 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), PERTICA BASSA (13 casi e 2 morti, ultimo agg. al 22.06.2020), PRESEGLIE (13 casi e 4 morti, ultimo agg. al 14.05.2020), PREVALLE (51 casi e 8 morti, aggiornato il 15.10.2020), PROVAGLIO VAL SABBIA (11 casi e 1 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), ROE’ VOLCIANO (51 casi e 7 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), SABBIO CHIESE (81 casi e 11 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), SERLE (40 casi e 0 morti, ultimo agg. al 16.06.2020), TREVISO BRESCIANO (9 casi e 3 morti, aggiornato al 16.09.2020), VALLIO TERME (17 casi e 2 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), VALVESTINO (3 casi e 2 morti, ultimo agg. al 04.06.2020), VESTONE (136 casi e 10 morti, ultimo agg. al 15.10.2020), VILLANUOVA SUL CLISI (90 casi e 10 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), VOBARNO (153 casi e 13 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), ZONE (12 casi e 3 morti, aggiornato il 13.05.2020).

VAL CAMONICA*

ANGOLO TERME (38 casi al 24.05.2020 e 0 morti al 01.05.2020), ARTOGNE (90 casi al 03.09.2020 e 0 morti al 01.05.2020), BERZO DEMO (32 casi al 14.09.2020 e 0 morti al 21.06.2020), BERZO INFERIORE (59 casi al 26.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), BIENNO (99 casi al 03.10.2020 e 4 morti al 27.07.2020), BORNO (81 casi al 12.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), BRAONE (9 casi al 23.05.2020 e 0 morti 01.05.2020), BRENO (134 casi al 17.10.2020 e 9 morti al 01.05.2020), CAPO DI PONTE (67 casi al 06.09.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CEDEGOLO (22 casi al 18.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020, positivo il sindaco Andrea Pedrali), CERVENO (15 casi al 06.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CETO (35 casi al 10.09.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CEVO (21 casi al 19.05.2020), CIMBERGO (7 casi al 19.05.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CIVIDATE CAMUNO (50 casi al 15.10.2020 e 0 morti al 01.05.2020), CORTENO GOLGI (30 casi al 08.10.2020 e 0 morti al 03.07.2020), DARFO BOARIO TERME (236 casi AL 17.10.2020 e 23 morti 03.09.2020), EDOLO (92 casi al 12.06.2020 e 5 morti al 01.05.2020), ESINE (143 casi al 17.10.2020 e 7 morti al 01.05.2020, positivo il sindaco Luca Masneri), GIANICO (48 casi al 16.10.2020 e 5 morti al 01.05.2020), LOSINE (5 casi al 19.05.2020), LOZIO (21 casi al 19.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), MALEGNO (39 casi al 15.10.2020 e 3 morti al 01.05.2020), MALONNO (95 casi al 23.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), NIARDO (24 casi al 15.10.2020 e 0 morti al 01.05.2020), ONO SAN PIETRO (21 casi al 27.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), OSSIMO (23 casi al 19.05.2020 e 0 morti al 01.05.2020), PAISCO LOVENO, PASPARDO (9 casi al 05.07.2020 e 0 morti al 01.05.2020), PIANCAMUNO (68 casi al 16.10.2020 e 0 morti al 17.09.2020), PIANCOGNO (117 casi al 11.10.2020 e 5 morti al 01.05.2020), PONTE DI LEGNO (26 casi al 26.06.2020 e 3 morti al 01.05.2020), SAVIORE ADAMELLO (10 casi al 10.07.2020 e 0 morti al 01.05.2020), SELLERO (21 casi al 06.06.2020 e 0 mort al 01.05.2020), SONICO (21 casi al 26.06.2020 e 0 morti al 01.05.2020), TEMU (34 casi al 17.10.2020 e 0 morti al 01.05.2020), VEZZA D’OGLIO (28 casi al 02.07.2020 e 0 morti al 01.05.2020), VIONE (17 casi al 19.05.2020).

* nota: Ats Vallecamonica ha smesso di fornire il dato dei morti ad aprile

BASSA BRESCIANA

ACQUAFREDDA (26 casi e 9 morti, ultimo agg. al 14.10.2020), ALFIANELLO (43 casi e 9 morti, ultimo agg. al04.10.2020), AZZANO MELLA (33 casi e 6 morti, ultimo agg. al 24.08.2020), BAGNOLO MELLA (198 casi e 28 morti, ultimo agg. al 13.10.2020), BARBARIGA (50 casi e 13 morti, ultimo agg. al 03.10.2020), BASSANO BRESCIANO (32 casi e 6 morti, ultimo agg. al 07.09.2020), BORGO SAN GIACOMO (101 casi e 21 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), BRANDICO (14 casi e 4 morti, ultimo agg. al 18.07.2020), CALCINATO (115 casi e 14 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), CALVISANO (117 casi e 23 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), CAPRIANO DEL COLLE (66 casi e 8 morti, ultimo agg. al 03.10.2020), CARPENEDOLO (225 casi e 31 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), CIGOLE (36 casi e 11 morti al 24.08.2020), CORZANO (29 casi e 4 morti, ultimo agg. al 23.06.2020), DELLO (59 casi e 7 morti, ultimo agg. al 16.09.2020), FIESSE (18 casi e 1 morti, ultimo agg. al 11.07.2020), GAMBARA (44 casi e 6 morti, aggiornato il 12.10.2020, deceduto l’ex sindaco Ferdinando Lorenzetti), GHEDI (245 casi e 37 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), GOTTOLENGO (103 casi e 19 morti , aggiornato il 17.10.2020), ISORELLA (63 casi e 12 morti, ultimo agg. al 05.09.2020), LENO (185 casi e 27 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), LONGHENA (11 casi e 2 morti, ultimo agg. al 1.05.2020), MACLODIO (15 casi e 1 morti, ultimo agg. al 19.09.2020), MAIRANO (30 casi e 3 morti , ultimo agg. al 03.10.2020), MANERBIO (247 casi e 45 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), MILZANO (21 casi e 4 morti, aggiornato il 09.10.2020), MONTICHIARI (336 casi e 27 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), OFFLAGA (39 casi e 8 morti, ultimo agg. al 03.10.2020), MONTIRONE (89 casi e 19 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), ORZINUOVI (252 casi e 59 morti, ultimo agg. al 17.10.2020, è stato il Comune epicentro nel Bresciano), ORZIVECCHI (31 casi e 7 morti, ultimo agg. al 07.07.2020), PAVONE MELLA (49 casi e 13 morti al 11.10.2020), PONCARALE (68 casi e 11 morti, ultimo agg. al 13.10.2020), POMPIANO (56 casi e 6 morti, ultimo agg. al 11.10.2020), PONTEVICO (164 casi e 28 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), PRALBOINO (67 casi e 7 morti, ultimo agg. al 17.10.2020), QUINZANO (82 casi e 24 morti, ultimo agg. al 16.10.2020), REMEDELLO (40 casi e 8 morti al 11.09.2020), SAN GERVASIO (29 casi e 14 morti, ultimo agg. al 15.10.2020), SAN PAOLO (81 casi e 14 morti, ultimo agg. al 15.06.2020), SENIGA (27 casi e 5 morti, aggiornato il 03.10.2020), TORBOLE CASAGLIA (86 casi e 17 morti, aggiornato il 16.10.2020), VEROLANUOVA (175 casi e 37 morti, aggiornato il 17.10.2020), VEROLAVECCHIA (58 casi e 14 morti al 15.10.2020), VILLACHIARA (19 casi e 6 morti, ultimo agg. al 19.09.2020), VISANO (26 casi e 4 morti, ultimo agg. il 08.10.2020).

CORONAVIRUS, DATI PROVINCIA DI BRESCIA

Di seguito i dati aggiornati che riferiscono il trend dell’epidemia di Coronavirus nel Bresciano, con la tendenza di crescita dall’inizio delle rilevazioni. I nuovi dati si basano sui quotidiani report ufficiali della Regione, che danno conto delle 24 ore precedenti.



MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO

🔴 CORONAVIRUS: IDENTIKIT DEI SOGGETTI A RISCHIO (FONTE ISS)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS