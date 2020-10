⚠️⚠️⚠️ CORONAVIRUS, la Regione: stop immediato al calcio dilettantistico e bar chiusi alle 24

Nuova stretta della Regione Lombardia per contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Le decisioni prese da Fontana sono diverse. E quella che coinvolge più persone è lo stop immediato a tutto il calcio dilettantistico di contatto. Dunque i campionati di calcio minori sono fermi.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, la chiusura alle 24 è stata estesa a tutta la settimana. Mentre dalle 18 è vietata la vendita da asporto di alcol (vale anche per le attività artigianali) ed è consentita la sola consumazione al tavolo. Tra le altre attività, invece, si segnala la chiusura di sale scommesse, sale giochi e sale Bingo.

Infine la Regione raccomanta fortemente la didattica a distanza per l’università e quella alternata alle superiori, in modo da non congestionare il trasporto pubblico.

