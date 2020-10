🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, la Regione: chiuderemo i centri commerciali di sabato e domenica

Centri commerciali chiusi, in tutta la Lombardia, nelle giornate di sabato e domenica. Tranne che per gli esercizi alimentari e di beni di prima necessità. Ad annunciare la decisione è la Regione Lombardia, al termine di un vertice con i Comuni delle città capoluogo in cui le parti – senza distinguo – hanno anche chiesto al Governo il “coprifuoco” sugli spostamenti notturni.

“Nella riunione tenutasi oggi – si legge – tutte le parti intervenute hanno condiviso l’opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità”. Per ora il provvedimento non è in vigore, ma – secondo quanto si apprende – sarà oggetto di un provvedimento ad hoc del Pirellone nelle prossime ore.

A giustificare la novità è soprattutto la crescente diffusione del virus in questi giorni: in pochi giorni si è passati a una percentuale di contagio inferiore dell’1% a oltre il 10%, con previsione di avere 600 persone in terapia intensiva entro fine mese in Lombardia. Un trend di crescita davvero preoccupante, tanto più se si considera che il picco del 2020 si è registrato a marzo. E mancano ancora sei mesi.

