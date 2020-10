🔴🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, 24 ottobre: +4.956 casi in Lombardia, 🔴 +309 a Brescia 🔴 51 i morti

Sono 4.956 i nuovi positivi in Lombardia, con 32.749 tamponi effettuati. La percentuale dei contagiati da Coronavirus è dunque pari al 15,1%. I guariti e dimessi sono 170, ma si registrano anche 140 nuovi ricoverati e 29 persone in più in terapia intensiva. 51, infine, i decessi.