🟢 Stefano Pietta è giornalista, l’orgoglio di BsNews e della Lombardia… cresce

La notizia ha già fatto il giro del web. Stefano Pietta è diventato giornalista pubblicista ad honorem per la sua attività con SteRadioDj, emittente su cui ogni giorno alterna musica, interviste e approfondimenti sul tema della disabilità. Ma l’onda di entusiasmo non si ferma e per il giovane bresciano sono in arrivo nuovi riconoscimenti.

Il nostro quotidiano aveva lanciato la proposta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia e il presidente Alessandro Galimberti si è dimostrato da subito molto disponibile (qui potete leggere l’articolo con le sue dichiarazioni). Il riconoscimento è stato deliberato a inizio ottobre e annunciato da BsNews ieri. Nel frattempo hanno rilanciato la notizia anche il quotidiano La Provincia di Cremona (diretto da Marco Bencivenga) e l’Agenzia Agi. Mentre sui social si registrano già diverse migliaia di Mi piace e condivisioni: oltre mille, con 400 commenti, sul solo prima post con cui Stefano ha annunciato la novità sul proprio profilo personale di Facebook.

Ma c’è un’altra novità. Anche il Gruppo Cronisti Lombardi, il cui vicepresidente è il bresciano Giuseppe Spatola, annuncia di essere pronto a iscriverlo… d’ufficio. “Stefano è l’esempio di come i sogni vadano inseguiti giorno dopo giorno con determinazione – dichiara Spatola – Il suo impegno nel trattare temi delicati come la disabilità e la voglia di avere voce libera mi hanno spinto a chiederne l’iscrizione al Gruppo Cronisti Lombardi ad honorem. È un esempio di come andrebbe affrontata la professione e dello spirito di abnegazione che dovrebbero avere tutti i buoni cronisti. Stefano ci insegna che la passione e la determinazione abbattono qualsiasi barriera e aiutano a vivere con positività”.

