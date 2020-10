CORONAVIRUS, il Trentino allarga le maglie: si scia e i ristoranti sono aperti fino alle 22

Basta fare pochi chilometri, arrivando in Trentino, e il quadro delle nuove regole per contrastare l’epidemia di Coronavirus cambia radicalmente. Approfittando dell’autonomia, infatti, l’Alto Adige ha stabilito regole molto meno stringenti di quelle in vigore nel resto d’Italia e in Lombardia.

Qui, infatti, cinema, teatri e sale da concerto rimangono aperti, con il limite delle 200 persone. Inoltre si potrà continuare a sciare. Il coprifuoco per tutti è fissato alle 23, come in Lombardia, ma la chiusura anticipata per i bar è alle 20 e per i ristoranti alle 22 invece che alle 18. Inoltre la didattica a distanza per le superiori vale solo per il 50 per cento.

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha giustificato le decisioni con “i margini di manovra che ci sono concessi dalla nostra autonomia e dalla legge provinciale sulla fase 2 dello scorso maggio”.

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS