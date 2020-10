Guida del Gambero Rosso: ecco quali sono i migliori bar bresciani | 🔴 LA CLASSIFICA

Brescia si conferma un’eccellenza anche nel campo della ristorazione e dei bar, anche in tempi di lockdown parziale. A confermarlo è l’edizione numero 21 della Guida del Gambero Rosso dedicata ai migliori bar d’Italia 2021, che pone ai vertici della classifica tre certezze: Sirani di Bagnolo Mella (noto anche per le pizze gourmet), Bedussi di Brescia e la pasticceria Roberto di Erbusco, la cui cucina è gestita dallo chef Matteo Cocchetti, allievo di Gualtiero Marchesi e Philippe Leveillè. Anche se – un po’ a sorpresa – la pasticceria Veneto di Iginio Massari resta fuori dalla top tre.

Tre Tazzine e Due Chicchi per Massari, ma anche per Lanzani Bottega & Bistrot, Di Novo a Manerba, Fratelli Zucchi a Mazzano, Salamensa di Montichiari, mentre due tazzine e tre chicchi vanno al Dulciarius di Lograto. Per quanto riguarda, invece, i cocktal d’albergo a trionfare è la Gin Lounge del Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera.

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI BAR BRESCIANI

3 TAZZINE – 3 CHICCHI

Sirani (Bagnolo Mella) – + STELLA (locali in classifica da almeno 10 anni)

Bedussi (Brescia)

Roberto (Erbusco)

3 TAZZINE – 2 CHICCHI

Lanzani (Brescia)

Pasticceria Veneto (Brescia)

Di Novo (Manerba)

Fratelli Zucchi (Mazzano)

Salamensa (Montichiari)

2 TAZZINE – 3 CHICCHI

Dolciarius (Lograto)

2 TAZZINE – 2 CHICCHI

Checchi caffè & bakery (Brescia)

Dolcevite (Brescia)

Zilioli (Brescia) + STELLA (locali in classifica da almeno 10 anni)

Creazioni (Manerba)

Dolce reale (Montichiari)

Bohem (Paratico)

Cavalli (Quinzano d’Oglio)

2 TAZZINE – 1 CHICCO

Piccinelli (Brescia)

Malerba (Iseo)

Fabbro (Rezzato)

1 TAZZINA – 3 CHICCHI

Estratto (Brescia)

Tostato (Brescia)

1 TAZZINA – 2 CHICCHI

San Carlo (Brescia)

1 TAZZINA – 1 CHICCO

Bedont (Brescia)

PREMIO SPECIALE COCKTAIL



Gin lounge delò Grand Hotel Fasano (Gardone Riviera)

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS