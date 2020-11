🔴🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, 2 novembre: +5.278 casi in Lombardia, 🔴 +251 a Brescia 🔴 46 i morti

Meno tamponi, meno positivi, ma una percentuale di contagiati alta. Come i dati dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore, in Lombardia, sono 5.278 i positivi a fronte di 24.087 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi, dunque, è pari al 21,9%: ancora in crescita. I ricoverati, inoltre, sono 160 in più e le terapie intensive hanno raggiunto quota 435 (+17). 46, infine, i decessi.