🔴🔴 CORONAVIRUS, ecco i Comuni bresciani con più casi in rapporto agli abitanti: primo Vestone, poi c’è la Valle Camonica

E’ Vestone, in Valsabbia, il comune bresciano con la più alta percentuale di contagi rispetto alla popolazione residente. A dirlo sono i dati ufficiali di Regione Lombardia, che indicano una percentuale di positivi del 3,87 per cento rispetto ai residenti.

I paesi con un’incidenza più alta del virus, per il resto, sono quasi tutti in Valle Camonica (uno dei territori meno toccati dalla prima ondata del Covid-19). I primi tre sono Capo di Ponte (3,84%), Breno (3,78%), Borno (3,31%), ma nei primi dieci posti ben otto sono occupati da Comuni camuni (completa l’elenco il valsabbino Odolo).

In città, per capirci, l’incidenza è del 2,18%. Mentre nel resto del territorio provinciale tra i Comuni maggiori più contagiati – sempre in rapporto ai residenti – ci sono Carpenedolo (2,56%) e Rezzato (2,46%). Quelli con un’incidenza minore del virus, invece, sono Lumezzane (1,66%) e Palazzolo (1,68%).

