🔴 CORONAVIRUS, Lombardia e Brescia diventano zona arancio il 3 dicembre?

Quando usciremo dalla zona rossa? La domanda se la stanno ponendo in molti. E la risposta esatta – va detto subito – non c’è ancora. Ma le indiscrezioni si moltiplicano.

Brescia e la Lombardia, va precisato, hanno già oggi dati da zona arancio, ma le attuali restrizioni – secondo quanto annunciato da Roma – rimarranno in vigore fino al 3 dicembre “per consolidare i dati”.

Cosa succederà poi? A quella data, secondo quanto il governo ipotizza, le Regioni italiane potrebbero essere inserite tutte in zona arancio o gialla. Niente “tana libera tutti”, ma comunque un abbassamento dell’asticella delle limitazioni, che per Brescia – con l’ingresso in zona arancio – significherebbe automaticamente la riapertura di molte tipologie di negozi, solo per fare un esempio.

Ma le maglie del Dpcm di dicembre potrebbero allentarsi ulteriormente: nei fine settimana – secondo indiscrezioni – potrebbero riaprire i centri commerciali, mentre bar e ristoranti potrebbero tornare a lavorare la sera. E, se a quel punto la curva non dovesse schizzare nuovamente verso l’alto, non sarebbe difficile ipotizzare un Natale con cenononi e shopping – quasi – “liberalizzato”.

