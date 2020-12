Finti matrimoni tra italiani e stranieri: 16 persone arrestate

La Guardia di Finanza di Messina nelle prime ore di oggi, mercoledì 9 dicembre, ha eseguito ordinanze di custodia cautelare (di cui cinque in cqrcere) a carico di 16 persone, facenti parte di due gruppi criminali. I provvedimenti hanno riguardato diverse province italiane – in Sicilia, ma anche in Lombardia – e una persona residente in Germania. Per tutti, a vario titolo, l’accusa è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini hanno permesso di portare alla luce un sistema illecito attraverso il quale venivano organizzati matrimoni finti tra cittadini italiani e stranieri con l’obiettivo di consentire la permanenza in Italia di extracomunitari non in regola.

Le Fiamme Gialle hanno così stroncato due organizzazioni criminali con sede a Messina e con contatti in Marocco, dove venivano organizzati i viaggi per i finti sposi al fine di sbrigare le pratiche burocratiche. I documenti necessari per le nozze venivano invece procurati da due persone marocchine presso il Consolato generale d’Italia a Casablanca.

L’organizzazione era ben strutturata: infatti, oltre ai collaboratori di fiducia, erano coinvolti anche finti testimoni di nozze, interpreti e diverse donne – spesso disagiate o comunque in difficoltà – che venivano assoldate direttamente o per reclutare altre persone.

