🔴🟢🟢🟢 CORONAVIRUS, 10 dicembre: +2.093 casi in Lombardia ⚠️ +231 a Brescia ⚠️ 172 i morti

Continuano a scendere i numeri dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore, infatti, i contagiati sono stati 2.093, a fronte di 24.229 tamponi fatti. La quota dei positivi è del 8,6%. Inoltre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-114). I guariti/dimessi sono 4.581. Unico dato negativo quello dei decessi: ben 172.

Per quanto riguarda il dettaglio per provincia, a Brescia i nuovi casi di contagio sono stati 231 (nei giorni precedenti – in ordine cronologico inverso – erano 265, 131, 110, 328, 284, 269, 303, 159, 122, 322, 360, 336, 451, 391, 206, 405, 196, 462, 623, 556, 351, 256, 228, 644, 467, 623, 621, 576, 319, 355, 545, 710, 569, 703, 587, 99, 251, 463, 413, 460, 382). A Milano i contagiati sono stati 632, a Bergamo 79, a Cremona 50, a Mantova 120.



A comunicare i dati è stata la Regione, che – come noto – ha cambiato procedura attenedosi allo schema previsto dal Ministero della Salute (il report completo è disponibile dalle 18, su www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA. QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO COMUNE PER COMUNE.

