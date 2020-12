Il Covid cancella i treni Italo da e per Brescia: caos per chi viaggia

Biglietti non disponibili: è la scritta che campeggia a fianco di tutte le date da qui sino al 31 gennaio 2020 per i treni Italo in partenza dalla stazione ferroviaria di Brescia e da quella di Desenzano.

In più se si cerca di prenotare un posto oltre quella data non vi è proprio possibilità.

Come spiega Bresciaoggi che ha pubblicato la notizia, l’alternativa per chi ha necessità di spostarsi e vuole servirsi dei treni ad alta velocità Italo è recarsi a Milano e da lì iniziare il proprio viaggio.

Al momento, quindi, la pandemia di Covid ha congelato le tratte dell’alta velocità coperte da Italo con partenza e arrivo sia a Brescia che a Desenzano (ma anche in altre località come Conegliano, Peschiera e Pordenone), e la situazione sembra non dover cambiare sino a quando il Consiglio dei Ministri consentirà maggiori spostamenti all’interno del Paese – come quelli possibili grazie all’ordinanza che ha reso Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte zona gialla – e magari decreterà la fine dell’emergenza.

