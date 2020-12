Positivi al Covid in alto Garda: chiuse le scuole di Tignale e Gargnano

Il mondo della scuola continua ad essere tormentato dal Coronavirus ed è notizia di oggi che due scuole dell’alto Garda sono rimaste chiuse per alcuni casi di positività.

Come riportato dall’edizione odierna Bresciaoggi, l’asilo di Tignale è stato chiuso dopo che il tampone effettuato da due bambini che frequentano la scuola dell’infanzia aveva dato esito positivo. Lo stesso discorso vale anche per il confinante comune di Gargnano, dove a rimanere a casa sarebbero stati gli alunni di seconda e terza media. Gli esami svolti da due ragazzini, infatti, avrebbero evidenziato la loro positività e i compagni sono così rimasti in isolamento nelle proprie case.

