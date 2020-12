Scuola: a Brescia uno studente su cinque è di origine straniera

In Lombardia dopo Milano (40,5 per cento) gli immigrati scelgono Brescia: qui si trova infatti il 13,1 per cento delle persone provenienti da altri paesi e che hanno scelto di vivere nella regione (dati riferiti al 2019). Segue Bergamo con il 10,2 per cento.

I dati provengono dal rapporto del Centro studi e ricerche Idos, ed in particolare, quelli che si riferiscono alla Lombardia si trovano nel capitolo curato da Franco Valenti e Clemente Elia.

In provincia di Brescia la comunità più estesa è quella rumena (16,4 per cento), seguono quella albanese (11,3 per cento), indiana (8,8 per cento), marocchina (8,7 per cento) e pachistana (8,1 per cento).

Il numero di cittadini stranieri che vivono in Italia è lievemente cresciuto rispetto all’anno precedente e aumentano pure le acquisizioni di cittadinanza. A Brescia, tra città e provincia, nel 2019 le persone che hanno acquisito la cittadinanza sono state 6.740: un dato che indica una crescente stabilizzazione dei migranti e che è rafforzato dal numero dei migranti iscritti nelle scuole. Nel Bresciano gli alunni stranieri sono 33.053 e rappresentano il 18 per cento del totale: di questi il 70,8 per cento è nato in Italia.

Sul fronte lavoro, nel 2019 gli stranieri occupati in città e provincia erano 92.453: la maggior parte come dipendenti di azienda (quasi 76mila persone; 10 mila nel settore domestico, oltre 6mila in agricoltura). Per quanto riguarda gli stipendi: in media un lavoratore straniero trova in busta paga 1.179 euro, rispetto ai 1.530 di un italiano (il 23 per cento in meno circa). Crescono, però, le imprese guidate dai lavoratori nati all’estero.

