Coronavirus, 14.522 nuovi casi e 553 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 14.522 i nuovi casi di coronavirus in Italia, 1,204 in più rispetto ai 13.318 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 175.364, 9.159 in più rispetto a ieri quando furono 166,205. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state ben 553, con il totale dei deceduti a causa del Covid da inizio pandemia che supera i 70 mila casi, raggiungendo quota 70.395. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus in Italia, pubblicato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi 598.816, 7.139 in meno rispetto ai 605.955 di 24 ore fa. Di questi 571.646 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale passano a 24.546, 402 in meno rispetto a ieri, quando furono 24.948. I pazienti in terapia intensiva sono 2.624, 63 in meno di ieri.

Gli ingressi del giorno sono stati 216, 15 in più di ieri. A livello regionale, il Veneto rimane il più colpito dalle nuove positività con 3.357 casi, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna. Veneto, Campania e Lazio sono le regioni con il maggior numero di positivi, mentre Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni con il maggior numero di ricoverati. La Puglia è la regione con il maggior numero di ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore con 59 casi. La Valle D’Aosta è la regione con il minor numero di nuovi postivi (11) e di ricoverati in terapia intensiva (4), mentre il Molise ha il minor numero di posti letto occupati in ospedale (53). Nelle ultime 24 ore nessun ricoverato in terapia intensiva in Valle D’Aosta, Molise e nella provincia autonoma di Bolzano.

(ITALPRESS).