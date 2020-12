🔴🔴 CORONAVIRUS, vaccino: in arrivo le dosi per 41mila bresciani

Tra tre giorni, il 27 dicembre, si darà il via ufficiale alla campagna di vaccinazione contro il Covid con il Vax day. In quella data dovrebbero infatti arrivare in Lombardia le prime 1.620 dosi del vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer BioNTech, da poco approvato dall’Ema, che dal Niguarda di Milano saranno inoltrate in 14 siti regionali.

Tra questi, oltre agli ospedali di Codogno e Alzano e al Pio Albergo Trivulzio, compaiono gli Spedali Civili di Brescia, dove saranno disponibili una cinquantina di dosi.

Il V-day sarà l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza: per tale ragione i primi a sottoporsi alla profilassi – lo ha sottolineato l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera – saranno i presidenti degli Ordini dei medici e degli infermieri, i rappresentanti degli operatori sanitari e degli addetti ai servizi e delle realtà dell’emergenza urgenza, medici di base e delle Rsa.

Da lunedì 28 si prevede la fornitura settimanale dei vaccini e del materiale di consumo ai 65 hub regionali, cui saranno inoltre garantite le dosi per i richiami, che dovranno avvenire a distanza di circa 20 giorni. Dal 4 gennaio si darà avvio a tre settimane di somministrazioni dedicate agli stessi operatori degli hub, poi a quelli dei presìdi nella seconda settimana e dalla terza nelle Rsa.

Per quanto riguarda la provincia di Brescia, gli hub individuati per le vaccinazioni – in base a numero di operatori e copertura geografica – saranno Ospedale Civile, Poliambulanza e Città di Brescia per l’Asst Spedali Civili, gli ospedali di Chiari e Iseo per l’Asst Franciacorta, gli ospedali di Esine e Edolo per l’Asst Vallecamonica, gli ospedali di Desenzano, Manerbio e Gavardo per l’Asst Garda.

In questa fase nel Bresciano saranno vaccinati 34.485 operatori sanitari e 7.128 ospiti (278.050 operatori sanitari e 58.030 ospiti di Rsa in tutta la Lombardia) per un totale di oltre 41mila persone.

Quando si avranno maggiori dettagli sulla consegna di altre dosi di vaccino si procederà a programmare le ulteriori tappe della campagna, ha fatto sapere Gallera.

