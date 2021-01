🔴 CORONAVIRUS, ieri effettuate 7.800 vaccinazioni in Lombardia (il 21% delle dosi)

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 7.800 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a oltre 17.100 somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 20% (21,2) rispetto alle dosi attualmente in dotazione.

A diffondere il dato è stata poche ore fa, con una breve nota, la Regione Lombardia, che – appare evidente – ha voluto rispondere così alle polemiche relative al fatto di essere stata per giorni l’ultima Regione italiana per percentuale di vaccini somministrati dopo la consegna delle dosi. L’assessore Gallera aveva replicato sottolineando di non voler richiamare i medici in ferie per il vaccino. Parole contestate da molti, che hanno contribuito a metterne a rischio il posto. Come noto, infatti, il suo posto potrebbe essere preso da Letizia Moratti.

