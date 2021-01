🔴 Regione, avviso di licenziamento per Gallera: arriva Letizia Moratti?

In Lombardia c’è vento di rimpasto. E a rischiare il posto più di tutti è l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Ma anche per il bresciano Alessandro Mattinzoli (Attività produttive) il rinnovo potrebbe non essere scontato.

Al posto di Gallera – a cui si imputano troppi scivoloni mediatici e qualche incertezza nella gestione dell’epidemia di Coronavirus – potrebbe essere Letizia Moratti: ex ministro, ex presidente della Rai, ex sindaco di Milano ed ex presidente del cda di Ubi. Ma in corsa ci sarbbe anche il preside di Medicina della Statale di Milano Gian Vincenzo Zucconti. Mentre Gallera potrebbe uscire per sempre dalla giunta o restare con deleghe minori.

Per quanto riguarda Mattinzoli, l’attuale coordinatore provinciale di Forza Italia potrebbe essere costretto a lasciare un posto a un esponente della Lega, partito a cui oggi fanno gola le sue deleghe (tra i papabili l’ex sottosegretario Guido Guidesi). Mentre gli altri bresciani (Fabio Rolfi e Davide Caparini) dovrebbero essere al sicuro.

“Entro qualche ora o al massimo qualche giorno avrete una squadra d’eccellenza”, ha dichiarato ieri Salvini. La sola certezza è che nella revisione finale la Lega uscirà ancora più rafforzata.

