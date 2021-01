Lotteria Italia, nel Bresciano un solo biglietto fortunato da 25mila euro

Va a Pesaro, nelle Marche, il primo premio della Lotteria Italia 2020 da 5 milioni di euro, grazie al biglietto E409084. A renderlo noto è l’agenzia Agimeg.

Il secondo premio da 2 milioni bacia Prizzi, in provincia di Palermo (Serie G162904), mentre il terzo da 1 milione va a Gallicano in provincia di Roma (Serie A066635). Ad Altavilla Irpina (AV) 500 mila euro del quarto premio (Serie D114310), mentre Cavarzere (VE) festeggia con il biglietto da 250 mila euro (Serie A211417).

Nel Bresciano si registra un solo biglietto fortunato con una vincita di 25mila euro: si tratta del tagliando numero A 277834 venduto a Cologne.

Anche nell’edizione 2020 Roma resta la provincia in cui si sono venduti la maggior parte dei biglietti della Lotteria Italia, in calo però del 34,5% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto c’è Milano con circa 319mila tagliandi, mentre terza è Napoli con 202mila biglietti, in calo del 33,6%. Seguono Torino (188.520, -16,8%), Bologna (126.650, -44,9%) e Firenze con 93.980 biglietti (-39,8%).

Brescia, con 79mila tagliandi (-35,5%) è nella Top 10 delle province con il maggior numero di biglietti venduti subito dopo Salerno e davanti a Verona.

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS