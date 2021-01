🔴🔴🔴🟢 CORONAVIRUS, 9 gennaio 2021: +2.506 casi in Lombardia ⚠️+413 a Brescia ⚠️ 63 i morti

I dati della lotta all’epidemia di Coronavirus continuano a essere contradditori. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.506, a fronte di 24.847 tamponi fatti. La percentuale dei contagiati è del 10%, in calo. Decrescono anche le terapie intensive (meno 10, totale 456), ma i ricoveri aumentano significativamente. Più che dimezzati, invece, i lutti rispetto a ieri: 63, contro 133.

Per quanto riguarda il dettaglio per provincia, a Brescia i nuovi casi di contagio sono stati 413 (nei giorni precedenti – in ordine cronologico inverso – erano 376, 455, 681, 100, 302, 206, 226, 462, 590, 226, 105, 145, 111, 131, 366, 310, 282, 156, 157, 242, 248, 252, 306, 375, 89, 141, 325, 493, 163, 231, 265, 131, 110, 328, 284, 269, 303, 159, 122, 322, 360, 336, 451, 391, 206, 405, 196, 462, 623, 556, 351, 256, 228, 644, 467, 623, 621, 576, 319, 355, 545, 710, 569, 703, 587, 99, 251, 463, 413, 460, 382). A Milano i contagiati sono stati 641, a Bergamo 62, a Cremona 139, a Mantova 244.

A comunicare i dati è stata la Regione, che – come noto – ha cambiato procedura attenendosi allo schema previsto dal Ministero della Salute (il report completo è disponibile dalle 18, su www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA. QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO COMUNE PER COMUNE.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 641 di cui 258 a Milano città;

Bergamo: 62;

Brescia: 413;

Como: 227;

Cremona: 139;

Lecco: 113;

Lodi: 73;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 195;

Pavia: 183;

Sondrio: 70;

Varese: 87

