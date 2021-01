Covid, in Italia 654.362 vaccinati

ROMA (ITALPRESS) – Sono 654.362 i vaccini anti-Covid somministrati in Italia. Il dato aggiornato alle 16 arriva dal ministero della Salute. E c’è anche un record regionale, quello della Campagna che ha somministrato tutte le dosi a disposizione con un rapporto del 101,7% che calcola anche le dosi extra ricavate dalle nuove siringhe ad ago bloccato. A guidare la classifica di genere sono sempre le donne, sono state 403 mila 954 le vaccinate con gli uomini fermi a quota 250 mila e 408. Sulle fasce d’età le più coperte sono quelle che vanno dai 50 ai 59 anni con 182 mila 680 dosi, mentre subito sotto quelle dai 40 ai 49 con 139 mila 674 dosi somministrate.

La classifica delle categorie è ancora guidata dagli operatori sanitari e sociosanitari con ben 524 mila e 716 dosi. Cresce però anche il personale non sanitario a quota 86 mila 863. Sono 293 i punti somministrazione con la Lombardia che guida a quota 65 sedi. Sulle iniezioni si avvicinano al 100% anche l’Umbria al 90,7%), il Veneto all’87,9% la Toscana all’85,5%. In coda alla classifica Lombardia, Calabria e la provincia di Bolzano.

