E’ morto Enrico Vaime, autore radio e tv

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 85 anni, a Roma, Enrico Vaime, autore televisivo, scrittore, drammaturgo, conduttore televisivo e radiofonico. Ha spesso firmato i suoi lavori in coppia con Italo Terzoli, con cui ha costituito la ditta artistica Terzoli & Vaime. Nato a Perugia, laureato in Giurisprudenza a Napoli, entra in RAI nel 1960. Successivamente si dedica alla libera professione di autore debuttando nel 1963 con I piedi al caldo, una commedia che va incontro a numerose traversie con la censura televisiva del tempo. Collabora alla stesura di numerosi programmi di successo quali Quelli della domenica; Canzonissima; Tante scuse e Risatissima. Scrive anche alcune fiction (Un figlio a metà, Italian Restaurant, Mio figlio ha 70 anni) e numerosi musical teatrali, soprattutto per la coppia Garinei e Giovannini (Felicibumta, Anche i bancari hanno un’anima, La vita comincia ogni mattina, Pardon Monsieur Molière, Una zingara m’ha detto, Gli attori lo fanno sempre, C’era una volta… Scugnizzi). Con Enrico Montesano realizza Bravo, Beati voi e Malgrado tutto beati voi. Nel 1972 cura con Umberto Simonetta i testi della miniserie televisiva Il giro del mondo in 80 giorni, con i pupazzi animati di Giorgio Ferrari e la regia di Peppo Sacchi. Nel 1985 dirige la rassegna “Addio Cabaret” al Teatro Flaiano di Roma. Conduttore dal 1979 del programma radiofonico Black Out, pubblica numerosi libri (che gli hanno fruttato anche parecchi premi letterari) tra cui Amare significa, Tutti possono arricchire tranne i poveri, Le braghe del padrone, Perdere la testa, Non contate su di me, Era ormai domani, quasi. Negli anni 2000 conduce su La7 il programma Anni Luce, che, attraverso spezzoni di film del passato e interviste ai protagonisti, analizza l’evoluzione della società italiana dal secondo dopoguerra ad oggi; sempre sulla stessa emittente, il sabato e la domenica è il conduttore del dibattito di Omnibus Weekend, il magazine di Omnibus, dove invece Vaime, dal lunedì al venerdì, conduceva una rubrica di costume. Sempre su La7, inoltre, dal 2011 al 2013 è ospite fisso, insieme a Paolo Sottocorona, del programma Coffee Break, allora condotto da Tiziana Panella. Negli stessi anni, con Maurizio Costanzo conduce su Rai Uno Memorie dal bianco e nero (2010), Di che talento sei? (2011) e S’è fatta notte (2012).

(ITALPRESS).