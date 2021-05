CORONAVIRUS, è ufficiale: la Lombardia in giallo per un’altra settimana

La notizia è ufficiale. Dopo la consueta cabina di regia nazionale che ha analizzato i dati dell’epidemia nelle singole regioni italiane, la Lombardia è stata confermata in zona gialla anche per la prossima settimana.

La notizia non desta sorprese, visto che i numeri dell’epidemia – come testimoniano i report giornalieri (qui l’ultimo) – sono in costante calo. Secondo i dati diffusi ieri, la Lombardia ha oggi un indice Rt di 0.86 (la zona rossa scatta a 1) con un’incidenza di 87 casi ogni 100mila abitanti (la soglia critica è 250). Il tasso di occupazione delle terapie intensive è il 29 per cento.

