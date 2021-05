Sassi colorati, la nuova moda prende piede anche nel bresciano: ultima tappa Remedello

Li si trova per strada, nelle aiuole, nei prati verdi dei parchi, ma anche davanti ai portoni di casa, sulle panchine e nei vasi fioriti. La mania dei sassi colorati, i sassi che regalano sorrisi, sta spopolando ovunque in Italia: ve n’è traccia in Toscana, in Trentino, nelle Marche (da dove pare sia partita grazie all’iniziativa personale di Heidi Aellig, casalinga svizzera da molti anni in Italia), ma anche in Piemonte, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia.

Il fenomeno, che sta coinvolgendo grandi e piccoli, individui e gruppi, si è così diffuso anche in provincia di Brescia. I sassi, che rappresentano immagini di ogni tipo, dai fiori ai gatti, dalle api ai personaggi dei cartoni animati e che hanno lo scopo di suscitare pensieri gioiosi in chi li scorge, sono apparsi nei territori di Botticino, Isorella, Brescia, sul Garda, nell’area del Parco delle Colline e ora anche a Remedello.

