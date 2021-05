🔴 CORONAVIRUS, la Lombardia conferma il giallo, ma è sempre più vicina alla zona bianca

Venerdì, come di consueto, è il giorno del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia nelle diverse regioni, a cui seguono le ordinanze ministeriali sul collocamento cromatico delle diverse regioni.

Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia – è già noto – passeranno in zona bianca da questo lunedì. Ma tra due settimane – salvo inversioni di tendenza nella curva pandemica – toccherà anche a Lazio, Emilia, Piemonte, Puglia e Lombardia.

Nel frattempo la nostra regione rimane in giallo almeno per un’altra settimana, con una percentuale di contagiati rispetto ai test stabilmente al di sotto del 2 per cento, un costante calo dei numeri relativi alla pressione ospedaliera e un’incidenza di meno di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Stando all’ultimo decreto governativo, l’indicidenza deve restare sotto quota 50 per tre settimane consecutive per decretare il passaggio in zona bianca: la data della possibile svolta, dunque, è quella del 14 giugno.

ZONA BIANCA, COSA CAMBIA?

In zona bianca rimangono solo l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale e l’obbligo di mascherina. Il coprifuoco viene cancellato (in qualsiasi caso lo sarà il 21 giugno per tutti) e tutte le attività riaprono.



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS