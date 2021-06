🟢🔴🔴 CORONAVIRUS, 13 giugno 2021: in Lombardia +257 casi, +6 morti 🔴 Brescia +43

Lunedì la Lombardia sarà in zona bianca, e intanto nelle ultime 24 ore la nostra Regione ha registrato 257 nuovi positivi a fronte di 26.842 tamponi eseguiti. La percentuale dei positivi rispetto ai test è dello 0,9 per cento (ieri era dello 0,7 per cento). Continuano a calare i ricoverati nei reparti (-35, totale 628) e i pazienti in terapia intensiva (-2, oggi sono 114). I decessi di giornata a causa del Covid sono 6 (nei giorni precedenti – in ordine cronologico inverso – erano 13, 5, 6, 10, 11, 6, 16, 10, 6, 7, 10, 9, 13, 5, 13, 29, 41, 15, 17, 7, 9, 13, 11, 22, 25, 31, 13, 18, 22, 23, 13, 36, 30, 23, 33, 43, 25, 35, 32, 41, 28, 23, 41, 40, 47, 54, 31, 39, 49, 57, 54, 72, 67, 35, 64, 74, 87, 65, 85, 94, 62, 77, 81, 92, 130, 109, 53, 74, 97, 127, 100, 85, 88, 75, 102, 100, 100, 110, 99, 77, 90, 78, 80, 92, 79, 81, 79, 79, 66, 89, 81, 70, 63, 52, 33, 67, 61, 59, 60, 55, 42, 37, 49, 48, 44, 38, 43, 45, 50, 37, 33, 55, 29, 38, 35, 21, 61, 47, 54, 39, 55, 58, 58, 50, 46, 40, 46, 63, 52, 24, 58, 77, 88, 62, 77, 46, 44, 104, 58, 55, 66, 57, 45, 65, 78, 68, 72, 51 e 54).

Per quanto riguarda il dettaglio per provincia, a Brescia i nuovi casi di contagio sono stati 43 (nei giorni precedenti – in ordine cronologico inverso – erano 24, 39, 46, 52, 28, 18, 56, 65, 46, 62, 48, 55, 16, 67, 54, 55, 88, 88, 45, 24, 103, 77, 93, 125, 104, 39, 36, 105, 128, 148, 161, 136, 102, 69, 216, 169, 224, 206, 223, 124, 64, 203, 191, 277, 279, 162, 107, 304, 219, 295, 156, 310, 174, 113, 287, 282, 300, 352, 367, 136, 153, 367, 477, 512, 413, 298, 91, 655, 547, 656, 613, 570, 431, 346, 601, 941, 696, 623, 790, 370, 374, 902, 757, 982, 949, 609, 432, 1.048, 869, 1.118, 1.124, 1.080, 729, 485, 1.228, 1.210, 1.122, 1.114, 1.325, 844, 497, 1.016, 955, 918, 973, 901, 506, 427, 704, 766, 787, 559, 381, 300, 357, 617, 481, 579, 795, 308, 239, 222, 430, 369, 488, 437, 429, 114, 169, 362, 374, 409, 419, 474, 188, 251, 350, 219, 360, 436, 373, 136, 186, 335, 320, 326, 365, 365, 135, 289, 522, 413, 376, 455, 681, 100, 302, 206, 226, 462, 590, 226, 105, 145, 111, 131, 366, 310, 282, 156, 157, 242, 248, 252, 306, 375, 89, 141, 325, 493, 163, 231, 265, 131, 110, 328, 284, 269, 303, 159, 122, 322, 360, 336, 451, 391, 206, 405, 196, 462, 623, 556, 351, 256, 228, 644, 467, 623, 621, 576, 319, 355, 545, 710, 569, 703, 587, 99, 251, 463, 413, 460, 382). A Milano i contagiati sono stati 90, a Bergamo 26, a Cremona 1 e a Mantova 13.

A comunicare i dati è stata la Regione. QUI I DATI DI IERI IN LOMBARDIA. QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO COMUNE PER COMUNE.

I DATI PER PROVINCIA

Milano: 90

Bergamo: 26;

Brescia: 43;

Como: 10;

Cremona: 1;

Lecco: 8;

Lodi: 7;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 18;

Pavia: 18;

Sondrio: 9;

Varese: 5.



