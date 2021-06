⚽ Festa Cortefranca: la formazione franciacortina promossa in Serie B Femminile

Diciannove vittorie, quattro pareggi e zero sconfitte. 105 gol fatti e 9 subiti. Sono i numeri del Cortefranca Femminile che ieri, grazie al 2-0 contro il Permac Vittorio Veneto, ha centrato la promozione in Serie B con una giornata di anticipo.



La partita di ieri è terminata 2-0 ed è stata decisa da un gol per tempo. A sbloccare l’incontro è stata Velati dopo 7′, a raddoppiare e a chiudere i giochi è stata Picchi (capocannoniere del torneo con 29 gol). La formazione franciacortina raggiunge così il Brescia in Serie B. Domenica prossima, in casa col Venezia, la passerella finale e la seconda parte dei festeggiamenti dopo quelli di ieri.



