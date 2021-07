Covid, in Italia 1400 nuovi casi e 12 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Lievissimo incremento dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati secondo quanto rilevato dal consueto bollettino del ministero della Salute, sono 1.400 (+10) a fronte di un numero di tamponi effettuati superiore rispetto a ieri, 208.419. Dato che fa decrescere leggermente il tasso di positività allo 0,67%. Si dimezzano i decessi, 12 (-13). I guariti sono 1.763, mentre gli attuali positivi scendono di 381 attestandosi su un numero totale di 41.015. Nuovo calo negli ospedali. I pazienti ricoverati sono 1.147 (-20), 161 (-8) i degenti ospitati attualmente nelle terapie intensive con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 39.707 persone. Per quanto riguarda il contagio nelle regioni, l’incremento maggiore si evidenzia in Campania (210), seguita da Lombardia (205) e Sicilia (192).

