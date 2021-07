Parte il tour di Brumotti “Sulle strade dei vini – Eccellenze d’Italia”

MILANO (ITALPRESS) – Parte il tour che porterà Vittorio Brumotti in sella alla sua bicicletta, per un viaggio attraverso l’Italia per incontrare una delle eccellenze che rendono il Made in Italy famoso a livello internazionale: il mondo dei vini. Ad accompagnarlo Ludovica Casellati, Lady Bici, direttore di viagginbici.com e founder di Luxury Bike Hotels.

L’itinerario “Sulle strade dei vini – Eccellenze d’Italia” è un progetto all’insegna dello slow tourism che percorrerà – in due momenti, a luglio 2021 e a settembre/ottobre 2021 – la penisola alla scoperta del patrimonio enogastronomico delle diverse regioni. Ogni regione rappresenterà una tappa del viaggio, associata a un vino di particolare interesse.

Sono state selezionate le aree che, da Nord a Sud, rappresentano i punti focali della cultura vitivinicola italiana, caratterizzate da un prodotto di elevato prestigio e qualità contrassegnato dalla denominazione di origine controllata. Tutte le tappe saranno anche le mete di un tour attraverso le bellezze del territorio italiano. Il tutto all’insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale: non a caso il mezzo di trasporto scelto è l’ecologica bicicletta. Il tour verrà ospitato da alcuni Luxury Bike Hotels.

Si parte con le colline dell’Oltrepò Pavese, in Lombardia, per poi fare tappa in Piemonte, nelle Langhe. Si prosegue con le Cinque Terre, in Liguria, e poi in Veneto, Trentino e Friuli. La seconda parte del tour si svolge in Centro e Sud Italia, dalla Toscana alla Sicilia, passando per Umbria, Abruzzo, Basilicata e Puglia.

Testimonial d’eccezione sarà Riccardo Cotarella, imprenditore ed enologo italiano e presidente Assoenologi, che ha sposato l’idea di interpretare in modo così originale e sostenibile la Wine Experience.

Nel corso del viaggio, Vittorio Brumotti sarà accompagnato da veri “maestri del vino”. Si tratta di enologi, sommelier, proprietari di prestigiose cantine che forniranno interessanti spiegazioni, curiosità e approfondimenti sul tema.

Un viaggio nella tradizione ma che guarda alle nuove generazioni: Vittorio, si propone di avvicinare anche i giovani al mondo del vino, invitandoli a scoprire i valori che rendono unico questo patrimonio.

Inoltre, nello stile che ormai lo contraddistingue, Brumotti darà sfogo alla sua anima freestyle con performance e spettacoli improvvisati lungo il percorso o all’interno delle cantine stesse.

ffinchè il progetto raggiunga il suo obiettivo, l’intero tour sarà documentato raccogliendo durante ogni tappa immagini, testimonianze e racconti di esperienze vissute da chi il mondo del vino lo vive da sempre.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, “da sempre attenta al mondo agricolo e agroalimentare sia mettendo a disposizione le risorse necessarie per sostenerne la crescita sia attraverso la recente costituzione della Direzione Agribusiness, che punta a cogliere le enormi potenzialità di uno dei settori produttivi più importanti del Paese”, si legge in una nota. Con riferimento in particolare al comparto del vino, molteplici sono le iniziative della banca per rafforzarne l’accesso al credito anche attraverso il pegno rotativo e tutto quanto sia di sostegno alle esigenze delle aziende del settore.

Partner dell’iniziativa, Luxury Bike Hotels, di cui Ludovica Casellati è founder, la collezione di relais, wine resort e strutture ricettive d’alta gamma in Italia, che offrono servizi su misura a chi ama esplorare i territori in bicicletta. Il team di “Vittorio Brumotti, sulle Strade dei Vini” sarà ospite di alcuni wine resorts di Luxury Bike Hotels: dimore storiche, poderi, tenute e castelli che affondano le loro radici nella cultura del vino e che, accanto a cantine ed etichette storiche e rinomate dei territori dove sorgono, hanno affiancato una attività ricettiva di grande fascino. Tra i Luxury Bike Hotels che ospiteranno il tour, ci sono il Castello di Buttrio, in Friuli Venezia Giulia, Tenuta Artimino, in Toscana, Altarocca Wine Resort, in Umbria, Du Lac e Du Park e il Ludi sul Lago di Garda.

Partner è anche la rivista specializzata viagginbici.com, il magazine di riferimento per il mondo bike diretto da Ludovica Casellati.

