🔴 Lago d’Idro, bimba di 8 anni cade nel lago dalla ferrata: la salvano due canoisti

La paura è stata davvero grande. Ma per fortuna non ha riportato ferite gravi la bambina di soli 8 anni che è stata vittima di una spaventosa caduta mentre con la famiglia stava percorrendo insieme alla famiglia la ferrata delle sasse (nel Comune trentino di Bondone), sul lago d’Idro.



La dinamica di quanto accaduto non è chiara. Di certo la piccola ha fatto un volo di diversi metri prima di finire nel lago o, secondo una diversa versione, su una spiagga. Di certo è stata raggiunta e caricata da due canoisti amatoriali – in vacanza in un vicino campeggio – che si trovavano in zona e hanno agevolato l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, ambulanza ed elisoccorso, che ha trasportato la bambina all’ospedale Santa Chiara di Trento. Stando alle prime informazioni la bambina non avrebbe riportato traumi gravi e se la sarebbe cavata con un braccio rotto.



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS