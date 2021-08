Torbiere del Sebino, dalla Regione 22mila euro per combattere il pesce siluro

Nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino tornano gli interventi mirati al contenimento del pesce siluro. Regione Lombardia ha finanziato il nuovo progetto messo in campo dalla Riserva per un importo di 22mila euro ottenuti grazie a uno specifico bando a cui per la prima volta hanno potuto aderire le riserve naturalì oltre che i Parchi regionali fluviali. Tutte le somme a disposizione dovranno essere utilizzate entro la fine del 2021.

Il progetto prevede in particolare il lavoro di una squadra composta da tre tecnici esperti in attività di elettro pesca in ambienti naturali protetti, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’intervento: barca, motore, elettro storditore e guadini da pesca.

L’attività di elettro pesca permette delle catture mirate e specie specifiche e risulta quindi una modalità di azione particolarmente utile per evitare disturbi o catture accidentali di altre specie. Le attività saranno attuate sia in Lama all’interno della quale non è possibile operare con altre modalità, sia all’interno delle Lamette, l’area umida posta a confine con il lago d’Iseo. Nelle Lamette potranno operare, quando le condizioni di visibilità dell’acqua lo permetteranno, anche i sommozzatori del gruppo sub Iseo. All’esterno della Riserva invece entreranno in azione i pescatori professionisti nell’area del basso lago d’Iseo.

“Ringrazio Regione Lombardia, in particolare l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi, che a fronte delle nostre richieste ha compreso la necessità dell’ente gestore della Riserva di poter disporre di risorse specifiche per contrastare la presenza del pesce siluro – commenta Giambattista Bosio, presidente dell’Ente Riserva- che costituisce una delle cause di impoverimento non solo della fauna ittica ma della biodiversità complessiva nelle Torbiere d’Iseo.”

Il contenimento del pesce siluro è un’azione attuata dall’Ente gestore della Riserva da diversi anni e con diverse modalità. Si tratta di una delle attività direttamente previste nel piano di gestione della Riserva, connessa alla conservazione delle biodiversità del sito della Rete Natura 2000. Nel corso del 2021 sono già state attuate diverse attività che hanno previsto la collaborazione da un lato del gruppo sommozzatori di Iseo e dall’altro di alcuni pescatori professionisti.





