🌤 Meteo Brescia: venerdì 3 settembre schiarite e nuvole

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e nuvolosità sui settori tirrenici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni, con isolate piogge sulle coste Toscane. In serata ancora qualche pioggia in Toscana e variabilità asciutta altrove. Piogge in estensione nella notte a tutte le regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nubi sparse e precipitazioni su Sardegna e Sicilia, sereno sul resto del Sud. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Sardegna e sui rilievi della Sicilia, stabile altrove con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici. In serata tempo asciutto con nuvolosità variabile, residue piogge sulla Sardegna settentrionale.