Agenzia del TPL di Brescia: Giancarlo Gentilini eletto presidente

Sono stati eletti oggi nella sede di via Marconi – dove si è riunita l’Assemblea dei Soci, composta da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Brescia – il presidente e il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia.

Su proposta del Consigliere delegato dalla Provincia di Brescia Giovanni Battista Sarnico e dell’Assessore Comunale alla mobilità e Trasporto Pubblico di Brescia, Federico Manzoni, si è quindi proceduto alla elezione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, eleggendo come Consiglieri i signori: Giancarlo Gentilini e l’avv. Maria Francesca Tropea (per il Comune di Brescia) e Silvia Gares, sindaco di Paderno Franciacorta e Davide Comaglio sindaco di Gavardo (per la Provincia di Brescia), per la parte riguardante la Regione Lombardia il Consigliere delegato Francesco Ghiroldi ha anticipato che a breve sarà espressa anche la nomina per la proposta del quinto membro del Cda.

Successivamente, si è proceduto alla elezione di Giancarlo Gentilini alla Presidenza della Agenzia del TPL di Brescia. Per quanto riguarda la nomina del nuovo Vicepresidente spetterà invece al nuovo Cda.

Giancarlo Gentilini è nato a Brescia il 12.04.1965, dal 2006 al 2008 è stato consigliere comunale (Margherita).

Unanime il ringraziamento di tutta l’Assemblea per il lavoro svolto dal Presidente Claudio Bragaglio, dal Vicepresidente Corrado Ghirardelli e le consigliere Michéle Pezzagno e Lucia Guerini. Il Presidente uscente Bragaglio da parte sua ha ringraziato il suo Cda formulando ai nuovi eletti i migliori auguri di buon lavoro.



