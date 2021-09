🌦️ Meteo a Brescia: giovedì 8 ancora sole e poche nubi

Il meteo di giovedì 8 settembre in provincia di Brescia, in Italia e in Lombardia.

METEO BRESCIA

Giornata all’insegna del tempo stabile ma con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +19°C e +29°C.

METEO LOMBARDIA

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni sulle Alpi. Al pomeriggio ancora qualche pioggia o acquazzone sparso non escluso sulle Alpi, maggiori spazi di sereno altrove. Precipitazioni in esaurimento ovunque entro la sera con cieli sereni o poco nuvolosi.

METEO ITALIA

Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Ovest. Al pomeriggio isolate piogge e temporali sui settori alpini; nessuna variazione altrove. In serata residue piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni e qualche nube tra Lazio e Abruzzo; al pomeriggio attesi rovesci e temporali nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con cieli completamente sereni. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Instabilità attesa nel pomeriggio con temporali sparsi nei settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e sui rilievi della Sardegna, asciutto sugli altri settori. Tempo stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano



