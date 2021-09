🌦️ Meteo a Brescia: sabato 11 e domenica 12 tempo stabile e cieli sereni

Il meteo di sabato 11 e domenica 12 settembre in provincia di Brescia, in Italia e in Lombardia.

METEO BRESCIA

Sabato. Poco nuvoloso in mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno sereni; condizioni di tempo stabile nelle ore serali su tutto il territorio. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Domenica. Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, nubi sparse nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

METEO LOMBARDIA

Sabato. Tempo stabile in mattinata su tutti i settori con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; possibili fenomeni pomeridiani sulle Alpi, asciutto altrove. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con ampie schiarite su tutti i settori.

Domenica. Tempo asciutto al mattino con sole prevalente su gran parte del territorio, locali temporali al pomeriggio sui settori alpini mentre altrove il tempo si manterrà stabile. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

METEO ITALIA

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge sui rilievi, ma senza fenomeni di spicco associat; tempo asciutto in pianura. Residue precipitazioni attese in serata sull’arco alpino; cieli sereni su coste e pianure.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, ma con prevalenza di tempo asciutto. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi, con locali temporali tra Lazio e Abruzzo. Tempo più stabile in serata con ampie schiarite sulle regioni centrali e residue piogge in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino con precipitazioni su Calabria, Sicilia e settori orientali della Sardegna. Peggiora nel corso del pomeriggio con temporali e locali nubifragi specie su Basilicata, Calabria e settori interni della Sicilia. Più asciutto sulle regioni Adriatiche. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto residue piogge sulla Sicilia centro-occidentale.

Temperature minime in generale aumento. Massime in rialzo sulle regioni del nord-ovest; stazionarie o in diminuzione altrove.

www.centrometeoitaliano.it



