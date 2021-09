CORONAVIRUS, nel Bresciano ieri 0 decessi e 33 positivi 🔴 IL FOCUS SUI DATI

Nel Bresciano ieri non si sono registrati decessi e i casi di contagio sono stati soltanto 33, ma il dato si spiega anche con il brusco calo complessivo dei tamponi in Lombardia (dove pure, la percentuale di contagiati rispetto ai test, è in leggero aumento al 1,4%).



L’incidenza è di 42 casi ogni 100mila abitanti. Il 14 luglio i positivi bresciani di contagio erano stati 24, il 14 giugno soltanto 4.

A Brescia i casi di giornata sono stati 7, a Montichiari 4, a Calcinato 3, a Rovato e Chiari 2. Nessun positivo è stato registrato in Valcamonica.

Gli isolamenti domiciliari nel territorio di Ats Brescia sono saliti a 1.154.



