⚽🏀🏈⚾🎾🏐 Brescia terra di fabbriche… e di sport: è 18esima in Italia

Brescia… terra di fabbriche e di sport. A confermarlo è il Sole 24 Ore, che ha recentemente pubblicato i dati della 15esima edizione de l’Indice di sportività, indagine su 107 province italiana tradotta in una serie di classifiche elaborate da PtsClas calcolando 36 indicatori a loro volta suddivisi in 4 categorie. In questa classifica, relativa all’ultimo anno, Brescia è risultata essere la 18esima in tutta Italia. Davanti a tutti c’è Varese, seguita da Trento e Genova. In generale molto bene la Lombardia che annovera 6 province nelle prime 20 posizioni (1° Varese, 4° Cremona, 5° Bergamo, 12° Milano, 15° Monza e Brianza, 18° Brescia e 20° Lecco).



OLIMPIADI DI TOKYO

Il miglior piazzamento di Brescia nelle varie classifiche è senza alcun dubbio quello relativo agli atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi di Tokyo: la leonessa d’Italia è infatti quarta per quanto riguarda gli uomini, mentre è quindicesima per quanto riguarda le donne.

TASSO DI PRATICABILITA’ SPORTIVA

Bene anche per quanto riguarda il tasso di praticabilità sportiva. La nostra provincia è infatti al 6° posto – dietro a Roma, Milano, Napoli, Torino e Bergamo – con un indice di 1,256 e con 807,5 punti.

SPORT DI SQUADRA E SPORT INDIVIDUALI

Per quanto riguarda gli sport di squadra Brescia è al 44° posto e la migliore disciplina in questo senso il Rugby all’ottavo posto (il calcio professionistico è solo al 50esimo). Tra gli sport individuali, per i quali la provincia è al decimo posto, spicca il ciclismo (anche qui ottavo posto).

DOVE MIGLIORARE

La provincia di Brescia non risulta essere molto attrattiva per i grandi eventi sportivi, occupa infatti la 38esima posizione. Si può sicuramente fare meglio anche nelle imprese per lo sport dove la nostra provincia è addirittura 80esima.



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS