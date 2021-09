🌦️ Meteo a Brescia: mercoledì 29 cieli coperti e temperature in lieve calo

Il meteo di mercoledì 29 settembre in provincia di Brescia, in Italia e in Lombardia.

METEO BRESCIA

Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +25°C.

METEO LOMBARDIA

Locali piogge nelle ore diurne sui settori alpini, tempo asciutto altrove con cieli generalmente poco nuvolosi. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutta la regione.

METEO ITALIA

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti, più asciutto altrove. In serata residuo maltempo al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

AL CENTRO Tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare sulle zone Appenniniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne, stabile sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento e cieli poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità irregolare al Sud con piogge tra Calabria e Sicilia nord-orientale, sereno in Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle regioni peninsulari e Sicilia orientale, più stabile su Puglia e Sardegna. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime in aumento al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e Isole Maggiori; massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it



