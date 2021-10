🌦️ Meteo a Brescia: sabato 2 e domenica 3 molte nubi e deboli piogge

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi rovesci sparsi su Toscana, Umbria e Lazio; variabilità asciutta altrove. In serata tempo del tutto stabile con ancora nuvolosità irregolare; qualche pioggia in nottata sulle coste del Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli per lo più soleggiati sulle regioni peninsulari, nuvolosi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sparsi su tutti i settori, con fenomeni localmente intensi. Graduale miglioramento in serata con residue piogge sulle zone interne della Sicilia; nuvolosità alternata a schiarite altrove.

Temperature minime in lieve calo sui versanti Tirrenici del centro-nord, in diminuzione altrove. Massime in rialzo sulle regioni Adriatiche, in calo altrove.