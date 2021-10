CORONAVIRUS, nel Bresciano ieri 13 positivi e 1 decesso 🔴 IL FOCUS SUI DATI

Nel Bresciano ieri si è registrato un nuovo decesso per Covid: si tratta di un 78enne di San Zeno (la cui morte è avvenuta il primo ottobre, ma è stata comunicata ieri) che porta il totale delle vittime della leonessa a 4.436. I positivi, invece, sono stati 13, ma il numero complessivo dei tamponi in Lombardia è stato particolarmente basso e tutti gli altri parametri della pandemia sono sostanzialmente stabili (con una leggera tendenza al ribasso).



Per quanto riguarda la distribuzione geografica, i contagiati sono stati 3 a Brescia, 2 a Cazzago e Capo di Ponte, 1 a Cologne, Concesio, Corzano, Nave, Salò e Urago d’Oglio.

In leggero calo i dati della pressione ospedaliera: nei presidi bresciani i ricoverati per Coronavirus sono 56, di cui 5 in rianimazione.



