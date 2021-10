Tonale, ok della Regione per due nuovi impianti sciistici e 10 chilometri di piste

Via libera di Regione Lombardia per la realizzazione di 2 nuovi impianti e 10 km di

piste attrezzate con innevamento programmato in Valcamonica.

Il progetto, contenuto nello schema di convenzione con il Comune di Ponte di Legno (BS) per l’ampliamento del demanio sciabile ‘Medio Tonale-Cima Sorti’, consentirà così di potenziare notevolmente il comprensorio del Tonale in termini di qualità e

sicurezza delle piste oltre che di ampliare l’offerta turistica.

I lavori complessivi, da terminare entro

fine 2024, amplieranno l’offerta sportiva invernale della

Lombardia con una proposta di grande appeal internazionale”.

«Lo schema di convenzione – spiega il campione olimpico esottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi – prevede un contributo massimo di 25 milioni di euro. Una cifra importante che permettera’ di incrementare l’attrattivita’ dell’intera area, proiettandola in una nuova dimensione europea, da sfruttare al meglio in vista dell’appuntamento olimpico del 2026″. “Le spese finanziate – sottolinea – riguardano la costruzione, la demolizione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti. Il progetto include interventi di ammodernamento e riqualificazione dell’esistente, con particolare attenzione per la sicurezza”.

I QUATTRO LOTTI – Nel dettaglio, il contributo regionale concorre alla realizzazione dei seguenti quattro capitoli di intervento.

Lotto A1: cabinovia ‘Stazione dei Vigili-Malga-Serodine-Bleis’;

Lotto A2: cabinovia ‘Bleis-Monte Tonale Occidentale’;

Lotto A3: realizzazione di nuove piste e sovrappassi;

Lotto A4: impianto di innevamento e sale pompe bacino artificiale lago Bleis.

Oltre a tali opere, saranno realizzate anche la nuova funicolare ‘Passo Tonale’, la copertura della stazione di arrivo della cabinovia ‘Colonia Vigili – Passo Tonale’ e tre nuovi rifugi a sostegno e integrazione delle attivita’ sportive, e quali punto di appoggio, ristoro e ricovero

per gli sciatori.

