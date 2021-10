⚠️ Angelo Casarini, scomparso l’11 settembre, è nel Bresciano? | LA DESCRIZIONE

Non ci sono ancora notizie di Angelo Casarini, l’ex finanziere 79enne scomparso lo scorso 11 settembre dalla provincia di Alessandria. L’uomo aveva problemi di memoria legati all’età e uno dei sospetti dei familiari è che possa essere tornato in Liguria (dove aveva vissuto per anni) o nel Bresciano (la sua famiglia era originaria di Gambara, nella Bassa).



Nelle scorse settimane sono arrivate segnalazioni da Rovato e da Brescia ma per il momento non ci sono prove del fatto che siano attendibili (nelle scorse ore se n’è aggiunta una da Urago d’Oglio, che però suscita più dubbi delle altre per la descrizione dell’uomo segnalato) .

ANGELO CASARINI, LA DESCRIZIONE

Angelo Casarini è alto 1 metro e 64. Quando è scomparso portava i baffi e il moschetto sul mento. I capelli sono grigio-bianchi, piuttosto folti e solitamente pettinati all’indietro o di lato (ovviamente potrebbero non essere così, visto che dalla scomparsa è passato oltre un mese). La corporatura è media. Tra i segni particolari c’è il fatto che la sua andatura non è fluida (trascina un po’ i piedi). Parla un italiano corretto, con una leggerissima cadenza ligure. Ma sa esprimersi anche in dialetto bresciano.

Ritrovarlo il prima possibile è importante, anche perché Angelo ha bisogno di alcuni farmaci per stare bene. E’ importante ricordare che non parliamo di un uomo pericoloso e quindi, se lo incontrate, è possibile tranquillamente avvicinarlo. In caso di avvistamento è comunque consigliato di telefonare subito al 112.

+ QUI TROVATE L’ULTIMO APPELLO DEI FAMILIARI +



