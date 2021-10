🟢🔴🔴 CORONAVIRUS, 17 ottobre 2021: in Lombardia +297 casi, +2 morti 🔴 Brescia +36 casi

Sono stabili i dati della pandemia da Covid-19 in Lombardia. Nella nostra Regione oggi (domenica 17 ottobre 2021), si sono registrati 297 casi di contagio da Coronavirus a fronte di 88.868 (l’increemento dei tamponi, ovviamente, è legato all’obbligo del green pass per tutti). Aumentano leggermente i ricoverati nei reparti (+2, totale 289), mentre calano i pazienti in terapia intensiva (-3, 52). I decessi sono stati 2 (nei giorni precedenti, in ordine cronologico inverso, erano 0, 4, 10, 5, 3, 5, 2, 5, 10, 3, 6, 2, 7, 6, 4, 1, 8, 4, 5, 6, 4, 10, 8, 5, 3, 4, 9, 1, 1, 2, 9, 6, 6, 3, 3, 3, 2, 2, 6, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 1, 5, 8, 3, 6, 5, 7, 0, 2, 3 – dati sospesi dal 1 agosto al 20 agosto – 1, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 0, 5, 0, 1, 3, 0, 2, 2, 3, 1, 2, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 8, 3, 6, 13, 5, 6, 10, 11, 6, 16, 10, 6, 7, 10, 9, 13, 5, 13, 29, 41, 15, 17, 7, 9, 13, 11, 22, 25, 31, 13, 18, 22, 23, 13, 36, 30, 23, 33, 43, 25, 35, 32, 41, 28, 23, 41, 40, 47, 54, 31, 39, 49, 57, 54, 72, 67, 35, 64, 74, 87, 65, 85, 94, 62, 77, 81, 92, 130, 109, 53, 74, 97, 127, 100, 85, 88, 75, 102, 100, 100, 110, 99, 77, 90, 78, 80, 92, 79, 81, 79, 79, 66, 89, 81, 70, 63, 52, 33, 67, 61, 59, 60, 55, 42, 37, 49, 48, 44, 38, 43, 45, 50, 37, 33, 55, 29, 38, 35, 21, 61, 47, 54, 39, 55, 58, 58, 50, 46, 40, 46, 63, 52, 24, 58, 77, 88, 62, 77, 46, 44, 104, 58, 55, 66, 57, 45, 65, 78, 68, 72, 51 e 54).

Per quanto riguarda il dettaglio per provincia, a Brescia i nuovi casi di contagio sono stati 36. Nei giorni precedenti – in ordine cronologico inverso – erano 41, 44, 37, 47, 41, 11, 50, 39, 37, 56, 69, 31, 13, 48, 50, 53, 54, 74, 44, 10, 35, 73, 57, 47, 39, 38, 58, 90, 44, 60, 93, 75, 33, 59, 96, 74, 84, 120, 58, 61, 60, 96, 78, 83, 112, 30, 75, 75, 70, 122, 96, 69, 29, 31 (DATI SOSPESI DAL 1 AGOSTO AL 21 AGOSTO) 53, 53, 58, 51, 16, 36, 37, 48, 42, 38, 45, 9, 28, 29, 20, 23, 24, 12, 7, 33, 15, 21, 11, 4, 12, 0, 6, 8, 11, 10, 12, 10, 2, 12, 7, 17, 19, 12, 16, 7, 19, 24, 23, 23, 36, 13, 3, 43, 24, 39, 46, 52, 28, 18, 56, 65, 46, 62, 48, 55, 16, 67, 54, 55, 88, 88, 45, 24, 103, 77, 93, 125, 104, 39, 36, 105, 128, 148, 161, 136, 102, 69, 216, 169, 224, 206, 223, 124, 64, 203, 191, 277, 279, 162, 107, 304, 219, 295, 156, 310, 174, 113, 287, 282, 300, 352, 367, 136, 153, 367, 477, 512, 413, 298, 91, 655, 547, 656, 613, 570, 431, 346, 601, 941, 696, 623, 790, 370, 374, 902, 757, 982, 949, 609, 432, 1.048, 869, 1.118, 1.124, 1.080, 729, 485, 1.228, 1.210, 1.122, 1.114, 1.325, 844, 497, 1.016, 955, 918, 973, 901, 506, 427, 704, 766, 787, 559, 381, 300, 357, 617, 481, 579, 795, 308, 239, 222, 430, 369, 488, 437, 429, 114, 169, 362, 374, 409, 419, 474, 188, 251, 350, 219, 360, 436, 373, 136, 186, 335, 320, 326, 365, 365, 135, 289, 522, 413, 376, 455, 681, 100, 302, 206, 226, 462, 590, 226, 105, 145, 111, 131, 366, 310, 282, 156, 157, 242, 248, 252, 306, 375, 89, 141, 325, 493, 163, 231, 265, 131, 110, 328, 284, 269, 303, 159, 122, 322, 360, 336, 451, 391, 206, 405, 196, 462, 623, 556, 351, 256, 228, 644, 467, 623, 621, 576, 319, 355, 545, 710, 569, 703, 587, 99, 251, 463, 413, 460, 382). A Milano i contagiati sono stati 95, a Bergamo 28, a Cremona 13, a Mantova 5.